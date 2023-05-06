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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Свитолина одержала третью подряд победу и вышла в полуфинал турнира во Франции

Еліна Світоліна
Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA 125 во французском Сен-Мало.

В двух сетах она одолела представительницу Франции Леолью Жанжан со счетом 6:3, 6:1. Для Свитолиной это третья подряд победа.

Украинка сделала пять подач на вылет, тогда как у соперницы лишь один эйс за игру. Также украинка допустила три двойных ошибки, против пяти у француженки. Встреча продолжалась чуть больше одного часа.

Таким образом на турнире в Сен-Мело украинка впервые с момента возвращения в теннис после перерыва и рождения ребенка одержала уже три победы.

Сначала она обыграла представительницу Греции Деспину Папамихаил, после чего выбила из турнира бельгийку Исалин Бонавентюр, которая является 84-й ракеткой мира.

За выход в финал турнира украинка поспорит с американкой Слоан Стивенс, которая занимает 48 строчку в рейтинге WTA. В другом матче полуфинала сыграют американка Кэти Волынец и бельгийка Грет Миннен. Оба матчи состоятся в субботу, 6 мая.

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