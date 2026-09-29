Силы обороны поразили РЛС Каста, пункты управления БпЛА и склады РФ — Генштаб
- Силы обороны Украины поразили вражескую радиолокационную станцию 39Н6 Каста в Донецкой области и пункты управления БпЛА оккупантов в Луганской области.
- Кроме того, украинские военные нанесли удары по ряду складов боеприпасов и материально-технических средств РФ.
В течение 28 сентября и в ночь на 29 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины успешно нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупационных войск.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Поражение РЛС и пунктов управления дронами РФ
По данным Генштаба, украинские защитники уничтожают ключевое оборудование и систему управления врага.
В частности, в населенном пункте Мангуш Донецкой области украинские воины нанесли поражение радиолокационной станции 39Н6 Каста.
В то же время в Кирносово и Новоайдаре Луганской области поражены пункты управления беспилотниками российских оккупантов.
Кроме того, Силы обороны нанесли точные удары по логистике и запасам оккупационных войск на нескольких направлениях.
По информации Генштаба, склады боеприпасов российских подразделений поражены в Дружном Луганской области, Новоегоровке Харьковской области и Качкарском Донецкой области.
Также в Камыш-Заре Запорожской области поражен склад материально-технических средств российской армии.
В Генштабе ВСУ отметили, что системная работа по ключевым военным целям российских оккупантов продолжается.