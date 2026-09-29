В течение 28 сентября и в ночь на 29 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины успешно нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Поражение РЛС и пунктов управления дронами РФ

По данным Генштаба, украинские защитники уничтожают ключевое оборудование и систему управления врага.

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В частности, в населенном пункте Мангуш Донецкой области украинские воины нанесли поражение радиолокационной станции 39Н6 Каста.

В то же время в Кирносово и Новоайдаре Луганской области поражены пункты управления беспилотниками российских оккупантов.

Кроме того, Силы обороны нанесли точные удары по логистике и запасам оккупационных войск на нескольких направлениях.

По информации Генштаба, склады боеприпасов российских подразделений поражены в Дружном Луганской области, Новоегоровке Харьковской области и Качкарском Донецкой области.

Также в Камыш-Заре Запорожской области поражен склад материально-технических средств российской армии.

В Генштабе ВСУ отметили, что системная работа по ключевым военным целям российских оккупантов продолжается.

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