Петиция о лишении Потапа звания заслуженного артиста: как отреагировал Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию с призывом лишить музыканта и продюсера Потапа (Алексея Потапенко) почетного звания заслуженный артист Украины.
Глава государства отправил документ на проработку премьер-министру Сергею Корецкому и и. о. главы Службы безопасности Украины Александру Покладу.
Петиция о лишении Потапа звания заслуженный артист: ответ Зеленского
Зеленский поблагодарил всех подписантов за активную позицию и заботу о безопасности украинского медиапространства:
— Благодарю всех, кто принял участие в этой петиции, за активную гражданскую позицию, за поддержку инициатив, направленных на защиту украинского культурно-информационного пространства от российских влияний и нарративов.
Президент подчеркнул, что отмена почетных званий в Украине четко регламентирована законами О государственных наградах Украины и О санкциях.
Для этого необходимо либо соответствующее решение суда за совершение тяжкого преступления, либо введение в действие решения СНБО о применении персональных ограничительных мер.
Предложения о введении санкций в СНБО должны подавать именно Кабинет министров или СБУ, предоставив безоговорочные юридические доказательства и обоснования.
— Учитывая изложенное, упомянутая петиция мной направлена премьер-министру Украины С. Ф. Корецкому и временно исполняющему обязанности председателя Службы безопасности Украины генерал-майору А. В. Покладу с просьбой в соответствии с компетенцией проработать поднятый в петиции вопрос в установленном законодательством порядке, — говорится в ответе президента.
Петиция о лишении Потапа звания заслуженного артиста: что известно
Инициатива о лишении Алексея Потапенко звания заслуженного артиста, полученного в июне 2020 года, собрала необходимые 25 тысяч голосов в начале сентября.
Автор петиции Екатерина Таран указала ряд причин для такого решения:
- популяризация и публичное использование русскоговорящего контента;
- высказывания и действия, которые могут рассматриваться как обесценивание украинского языка и национальной идентичности;
- создание медиапродукта и сотрудничество с гражданами РФ;
- фактическое постоянное проживание и работа вне Украины во время полномасштабного вторжения.
Сам Алексей Потапенко отреагировал на появление петиции и заверил в соцсетях, что звание для него не принципиально, а также отметил, что свою славу он обрел еще до получения государственных званий.
Ранее Верховная Рада Украины не поддержала инициативу по обращению к президенту Владимиру Зеленскому о лишении продюсера и музыканта Алексея Потапенко (Потапа) почетного звания заслуженный артист Украины.
Также напомним, что Потап был внесен в базу Миротворца. На ресурсе он был обвинен в участии в актах гуманитарной агрессии и информационно-пропагандистских мероприятиях.