Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию с призывом лишить музыканта и продюсера Потапа (Алексея Потапенко) почетного звания заслуженный артист Украины.

Глава государства отправил документ на проработку премьер-министру Сергею Корецкому и и. о. главы Службы безопасности Украины Александру Покладу.

Петиция о лишении Потапа звания заслуженный артист: ответ Зеленского

Зеленский поблагодарил всех подписантов за активную позицию и заботу о безопасности украинского медиапространства:

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— Благодарю всех, кто принял участие в этой петиции, за активную гражданскую позицию, за поддержку инициатив, направленных на защиту украинского культурно-информационного пространства от российских влияний и нарративов.

Президент подчеркнул, что отмена почетных званий в Украине четко регламентирована законами О государственных наградах Украины и О санкциях.

Для этого необходимо либо соответствующее решение суда за совершение тяжкого преступления, либо введение в действие решения СНБО о применении персональных ограничительных мер.

Предложения о введении санкций в СНБО должны подавать именно Кабинет министров или СБУ, предоставив безоговорочные юридические доказательства и обоснования.

— Учитывая изложенное, упомянутая петиция мной направлена премьер-министру Украины С. Ф. Корецкому и временно исполняющему обязанности председателя Службы безопасности Украины генерал-майору А. В. Покладу с просьбой в соответствии с компетенцией проработать поднятый в петиции вопрос в установленном законодательством порядке, — говорится в ответе президента.

Петиция о лишении Потапа звания заслуженного артиста: что известно

Инициатива о лишении Алексея Потапенко звания заслуженного артиста, полученного в июне 2020 года, собрала необходимые 25 тысяч голосов в начале сентября.

Автор петиции Екатерина Таран указала ряд причин для такого решения:

популяризация и публичное использование русскоговорящего контента;

высказывания и действия, которые могут рассматриваться как обесценивание украинского языка и национальной идентичности;

создание медиапродукта и сотрудничество с гражданами РФ;

фактическое постоянное проживание и работа вне Украины во время полномасштабного вторжения.

Сам Алексей Потапенко отреагировал на появление петиции и заверил в соцсетях, что звание для него не принципиально, а также отметил, что свою славу он обрел еще до получения государственных званий.

Ранее Верховная Рада Украины не поддержала инициативу по обращению к президенту Владимиру Зеленскому о лишении продюсера и музыканта Алексея Потапенко (Потапа) почетного звания заслуженный артист Украины.

Также напомним, что Потап был внесен в базу Миротворца. На ресурсе он был обвинен в участии в актах гуманитарной агрессии и информационно-пропагандистских мероприятиях.

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