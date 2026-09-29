Российские войска продолжают обстрелы украинских городов и общин. Депо станции Киев-Пассажирский получило повреждения в результате ночной атаки в столице.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Депо станции Киев-Пассажирский: последствия атаки РФ

По словам президента, подразделения спасателей и коммунальных служб фактически непрерывно ликвидируют последствия вражеских действий.

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В частности, в столице Украины повреждены депо станции Киев-Пассажирский, дата- и бизнес-центры, а также жилые дома.

Как отметил Зеленский, также в Одесской области под удар попали учебное заведение, общежитие и два иностранных судна.

Этой ночью под ударами оказались Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Запорожская, Житомирская, Волынская и Ровенская области. Повреждения получили энергетические объекты, подстанции, гражданские предприятия и жилищный сектор.

Этой ночью силы противовоздушной обороны осуществляли успешные сбивания враждебных целей, в частности баллистических ракет.

Президент выразил благодарность всем воинам, привлеченным к защите украинского неба, а также международным партнерам за оказанную оборонную помощь.

— Благодарен американским и норвежским партнерам за комплекс NASAMS и пакет ракет к нему. Благодарен Франции и Германии за пакет поддержки ПВО на днях, а именно ракетами. На фоне ежедневной российской эскалации важно, чтобы защита жизни получала постоянную поддержку, а такие пакеты поступали в дальнейшем, — подчеркнул президент.

В ночь на 29 сентября раздавались мощные взрывы в Киеве во время российской атаки. В столице зафиксировали падение обломков в нескольких районах, в частности в Голосеевском, Соломенском, Оболонском и Печерском.

Фото : ГСЧС

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