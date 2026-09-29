Владимир Зеленский указом №970/2026 вывел Руслана Кравченко из состава СНБО после его увольнения с должности генерального прокурора.

Силы обороны Украины в течение 28 сентября и ночью 29 сентября поразили ряд военных объектов РФ, среди которых РЛС Каста, пункты управления БпЛА, склады боеприпасов и материально-технических средств.

В ночь на 29 сентября РФ атаковала Украину ракетами и беспилотниками: последствия зафиксировали в Киеве, Одессе, Винницкой области и других регионах, в том числе повреждена железнодорожная, портовая и гражданская инфраструктура.

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Об этих и других событиях ночи и утра 29 сентября — читайте в дайджесте.

Зеленский исключил Руслана Кравченко из состава СНБО

Президент Владимир Зеленский вывел бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ №970/2026 глава государства подписал 28 сентября.

Документ предусматривает изменения в персональном составе СНБО и вступил в силу со дня его опубликования.

Решение было принято после увольнения Кравченко с должности генерального прокурора и органов прокуратуры.

Силы обороны поразили ряд военных объектов РФ

В течение 28 сентября и в ночь на 29 сентября Силы обороны Украины нанесли серию ударов по важным военным целям российских оккупационных войск.

По данным Генерального штаба ВСУ, среди пораженных объектов — радиолокационная станция, пункты управления беспилотниками, склады боеприпасов и материально-технических средств.

В районе Мангуша в Донецкой области украинские военные поразили российскую радиолокационную станцию ​​39Н6 Каста. Такие системы используются для обнаружения и сопровождения воздушных целей.

Кроме того, в Кирносово и Новоайдаре Луганской области под удар попали пункты управления российскими беспилотниками.

Также были поражены склады боеприпасов в Дружном Луганской области, Новоегоровке Харьковской области и Качкарском Донецкой области.

В Камыш-Заре Запорожской области Силы обороны также нанесли удар по складу материально-технических средств российской армии.

Axios заявил о возможных уступках США Ирану

Соединенные Штаты якобы готовы смягчить санкции против Ирана и разморозить часть иранских активов, если Тегеран предпримет конкретные шаги по своей ядерной программе.

Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на американских чиновников.

По его данным, новый вариант договоренностей предусматривает санкционные послабления в обмен на уступки Ирана в ядерном вопросе. Посредниками в переговорах выступают Катар и Пакистан, пытающиеся приблизить стороны к новому соглашению.

Сообщается, что такое предложение появилось после того, как Дональд Трамп отверг предыдущий иранский план урегулирования.

В то же время президент США Дональд Трамп опроверг информацию Axios.

В Винницкой области РФ поразила железнодорожную инфраструктуру

В ночь на 29 сентября российские войска атаковали Винницкую область. В результате удара был поврежден объект железнодорожной инфраструктуры.

После попадания возник пожар. Спасатели впоследствии сообщили, что его удалось полностью ликвидировать.

Повреждение инфраструктуры повлекло за собой проблемы с электроснабжением в регионе.

По данным областной военной администрации, без электроэнергии осталось более 15 тыс. потребителей.

По информации ОВА и ГСЧС, в результате российского удара погибших или пострадавших нет.

На месте атаки работают аварийные, энергетические и прочие профильные службы.

Специалисты ликвидируют последствия удара и восстанавливают поврежденную инфраструктуру и электроснабжение.

В Одессе утром раздались взрывы

Утром 29 сентября в Одессе были слышны взрывы.

Городские власти сообщили, что российские войска атаковали инфраструктуру Одессы ночью и утром.

В результате российской атаки в городе уничтожены три грузовых автомобиля. Еще восемь грузовиков получили повреждения. Кроме того, поврежден ряд зданий.

Предварительно сообщалось о двух пострадавших.

В городе также продолжали устранять последствия предыдущего удара по многоэтажному жилому дому.

Взрывной волной было повреждено остекление в соседних зданиях и одном из учебных заведений.

В Одесской области повреждено гражданское предприятие и портовая инфраструктура.

Киев ночью атаковали российские беспилотники

В ночь на 29 сентября российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками.

В столице работала противовоздушная оборона, а падение обломков БпЛА зафиксировали сразу в нескольких районах города.

Последствия атаки зафиксированы в Голосеевском, Соломенском, Печерском и Оболонском районах.

В Голосеевском районе обломки российского беспилотника упали на шестиэтажный жилой дом.

В Соломенском районе обломки БпЛА упали на территории частного жилого дома.

Повреждение получил еще один частный дом.

В Печерском районе Киева в результате атаки было повреждено трехэтажное нежилое здание.

В Оболонском районе российский беспилотник упал прямо на проезжей части.

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