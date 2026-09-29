Украинцы привыкли рассчитываться банковскими картами, ведь это быстро, удобно и не надо носить с собой наличные. Однако бывают ситуации, когда карта не поможет. К примеру, на рынке, в небольшом магазине или для оплаты услуг, где принимают только наличные. Большинство банков устанавливают определенные ограничения на снятие денег.

О лимитах на снятие наличных с карты Приватбанка, узнавайте в нашем материале.

Сколько наличных можно снять с карты Приватбанка за сутки

Это зависит от того, где вы будете снимать деньги.

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Дневной лимит на снятие наличных с карты Приватбанка в отделениях:

В кассах банка клиенты могут снимать со счета до 100 000 гривен в сутки , согласно постановлению НБУ №18

, согласно постановлению Если нужна большая сумма, ее желательно заказать заранее через Приват24 (раздел Сервисы, Заказ наличных) или позвонить на номер 3700.

Сколько можно снять наличных с карты ПриватБанка в день в банкомате

Клиенты ПриватБанка могут снимать наличные с карты не одной операцией, а в пределах установленных банком временных и суточных ограничений.

Для владельцев карт ПриватБанка максимальная сумма выдачи через банкомат составляет 40 000 грн в течение трех часов. Всего со счета в гривне в течение суток можно получить до 100 000 грн, а с валютного счета — до 200 000 грн в гривневом эквиваленте в сутки.

Для отдельных категорий клиентов действует более низкий лимит — 20 000 грн в течение трех часов. Такое ограничение банк применяет в соответствии с требованиями финансового мониторинга.

Если клиент использует в банкомате карту другого банка, условия отличаются. За одну операцию можно получить до 20 000 грн, а общая сумма выдачи в течение трех часов также не должна превышать 20 000 грн. Для отдельных карт платежные системы могут устанавливать собственные ограничения.

Сколько можно снять без карты

ПриватБанк также позволяет получать наличные через сервис снятия без физической карты.

При первом заказе можно получить максимум 4 000 грн в течение 24 часов. Эту сумму можно снять одной операцией или частями.

Для следующих операций действует ограничение 4 000 грн за один раз. Всего в течение 24 часов можно провести до пяти таких операций на сумму не более 20 000 грн.

Где еще можно получить наличные

Необязательно искать банкомат, чтобы снять небольшую сумму. ПриватБанк предусматривает возможность получить наличные непосредственно на кассе во время оплаты покупки.

Общий лимит по такой операции составляет до 6 000 грн, но конкретная сумма зависит от торговой сети.

Наличные можно получить, в частности, в таких магазинах и сетях:

АТБ, Сільпо, Fozzy, Фора, VARUS, ЛотОК, Точка, Thrash! Траш!, Сім23 — до 2 000 грн;

NOVUS — до 500 грн;

ROSHEN — до 500 грн;

WOG, OKKO, БРСМ-Нафта — до 500 грн;

Укрнафта — до 5 000 грн;

аптеки Біла ромашка.

Таким образом, фактическая сумма, которую можно получить на кассе, зависит от конкретной сети.

Суточный лимит на снятие наличных с карты ПриватБанка за границей

За пределами Украины ограничения зависят от валюты счета.

Для гривневых карт действует лимит 12 500 грн в эквиваленте в течение семи календарных дней. Ранее это ограничение рассчитывали на месяц, однако с 21 июля 2022 года его перевели на семидневный период.

Для карт, открытых в долларах США или евро, максимальная сумма снятия составляет 200 000 грн в эквиваленте в сутки.

Источник: ПриватБанк

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