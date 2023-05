Празднование чемпионства Наполи: в Неаполе убили человека, еще более 200 ранены

Одного человека застрелили и более 200 человек получили ранения во время бурной ночи празднований в итальянском Неаполе по случаю первой за 33 года победы Наполи в Серии А.

Сообщается, что 26-летний Винченцо Костанцо получил смертельное ранение от пули, выпущенной из пистолета во время празднования. В этом же инциденте были ранены еще три человека.

Полиция заявила, что расследует точные обстоятельства случившегося с Костанцо. Правоохранители подозревают, что хаотичное празднование могло быть использовано как прикрытие для убийства.

Костанцо нашли на земле, когда он истекал кровью. Также ранения получила его девушка, их доставили в ближайшую больницу, но усилия медиков спасти 26-летнего мужчину оказались тщетными, и он умер.

Позже медицинская служба Неаполя опубликовала отчет, в котором сообщалось, что после победы в чемпионате по всему городу пострадали 203 человека.

Чиновники сообщили, что 22 человека находятся в тяжелом состоянии, получив ожоги, черепно-мозговые травмы и переломы костей после попадания в них фейерверков или падения со скутеров и автомобилей. Среди пострадавших были трое полицейских, на которых напали, когда они пытались разогнать толпу.

