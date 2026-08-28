Кабинет министров одобрил законопроект, призванный усилить правовую защиту иностранцев и лиц без гражданства, защищающих Украину в составе Вооруженных Сил.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Законопроект по иностранцам и лицам без гражданства

После завершения военного контракта военнослужащие среди иностранных граждан будут иметь шесть месяцев вместо трех для урегулирования своего правового статуса в Украине.

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Период прохождения военной службы будет относиться к пятилетнему сроку постоянного проживания, необходимого для получения разрешения на иммиграцию.

Вводится удостоверение иностранца для выезда за границу. Его будут предоставлять лицам, которые не могут получить или обменять паспорт в стране происхождения из-за политических преследований или угрозы жизни.

В настоящее время правительственный законопроект передан на рассмотрение и окончательное одобрение Верховной Раде Украины.

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