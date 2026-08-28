Кабмин усиливает правовую защиту иностранных добровольцев: детали законопроекта
- Кабинет министров одобрил законопроект для усиления правовой защиты иностранцев и лиц без гражданства, воюющих за Украину.
- Документ предусматривает увеличение срока их законного пребывания после контракта до шести месяцев, зачисление службы в срок для иммиграции и выдачу специальных удостоверений для выезда за границу.
Кабинет министров одобрил законопроект, призванный усилить правовую защиту иностранцев и лиц без гражданства, защищающих Украину в составе Вооруженных Сил.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Законопроект по иностранцам и лицам без гражданства
После завершения военного контракта военнослужащие среди иностранных граждан будут иметь шесть месяцев вместо трех для урегулирования своего правового статуса в Украине.
Период прохождения военной службы будет относиться к пятилетнему сроку постоянного проживания, необходимого для получения разрешения на иммиграцию.
Вводится удостоверение иностранца для выезда за границу. Его будут предоставлять лицам, которые не могут получить или обменять паспорт в стране происхождения из-за политических преследований или угрозы жизни.
В настоящее время правительственный законопроект передан на рассмотрение и окончательное одобрение Верховной Раде Украины.