Свитолина проиграла Цуренко в украинском дерби на турнире в Риме

Украинка Леся Цуренко переиграла соотечественницу Элину Свитолину на турнире WTA 1000 в Риме. Жребий свел теннисисток в первом круге соревнований.

В начале встречи Свитолина легко взяла два гейма, но после этого Цуренко удалось взять четыре гейма подряд и впоследствии закрыть партию — 6:4.

Во втором сете развернулась равная борьба на корте, а под конец встречи Элина отдала две собственные подачи Лесе, и таким образом прекратила выступления на турнире.

В итоге 6:4, 6:3 в пользу Цуренко, которой для победы понадобилось чуть больше 1,5 часа.

Во втором круге Цуренко сыграет против американской теннисистки Бернарды Пери.

Также на турнире в Риме выступят еще три украинки: Марта Костюк и Ангелина Калинина, которые стартуют сразу со второго круга, и Даяна Ястремская.

Призовой фонд тысячника в итальянской столице составляет $3,572,618.

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