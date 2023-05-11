Свитолина проиграла Цуренко в украинском дерби на турнире в Риме
Украинка Леся Цуренко переиграла соотечественницу Элину Свитолину на турнире WTA 1000 в Риме. Жребий свел теннисисток в первом круге соревнований.
В начале встречи Свитолина легко взяла два гейма, но после этого Цуренко удалось взять четыре гейма подряд и впоследствии закрыть партию — 6:4.
Во втором сете развернулась равная борьба на корте, а под конец встречи Элина отдала две собственные подачи Лесе, и таким образом прекратила выступления на турнире.
В итоге 6:4, 6:3 в пользу Цуренко, которой для победы понадобилось чуть больше 1,5 часа.
Во втором круге Цуренко сыграет против американской теннисистки Бернарды Пери.
Также на турнире в Риме выступят еще три украинки: Марта Костюк и Ангелина Калинина, которые стартуют сразу со второго круга, и Даяна Ястремская.
Призовой фонд тысячника в итальянской столице составляет $3,572,618.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников