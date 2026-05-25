В Украине некоторые категории граждан имеют право на отсрочку или вовсе не могут быть мобилизованы во время военного положения.

Подлежит ли мобилизации человек, если он был исключен из воинского учета — читайте комментарий эксперта в материале Фактов ICTV.

Могут ли мобилизовать, если снят с воинского учета

Лидия Карплюк, партнер Grain Law Firm, прокомментировала, что снятие с воинского учета и исключение с воинского учета — это разные понятия.

— Ранее, по результатам медицинского осмотра, военнообязанного могли признать непригодным к военной службе со снятием с воинского учета, однако это не означало полное прекращение воинской обязанности и предусматривало возможность повторных прохождений ВВК.

На сегодня снятие с воинского учета — это исключительно временный статус до момента постановки на учет, — отмечает эксперт.

Когда призывников могут снять с воинского учета

Эксперт отметила, что снятию с воинского учета военнообязанных подлежат граждане, которые:

выбыли в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины и стали на воинский учет по новому месту жительства;

призваны или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

зачислены в военный оперативный резерв.

А также в других случаях, в частности, по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины.

Могут ли мобилизовать исключенного из воинского учета

Лидия Карплюк прокомментировала, что основаниями для исключения из воинского учета являются:

смерть или признание в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявление умершим;

прекращение гражданства Украины;

признание непригодным к военной службе;

достижение предельного возраста пребывания в запасе.

Поэтому да, военнообязанного, который снят с учета, могут мобилизовать, если у него нет оснований для отсрочки и он пригоден к военной службе по состоянию здоровья, — говорит эксперт.

Ивина Марина Юрьевна, адвокат АО GRACERS, отмечает, что исключению с воинского учета подлежат граждане Украины, которые достигли предельного возраста пребывания в запасе (для рядовых — 60 лет, для офицеров — до 65 лет, в зависимости от звания). Если человек был снят с воинского учета по временным обстоятельствам, то его могут повторно взять на учет и мобилизовать.

Итак, если военнообязанный полностью исключен с воинского учета, на законных основаниях, например, по состоянию здоровья или возрасту, тогда он не подлежит мобилизации. Если же снятие с учета произошло по административным или иным причинам (пересмотр ВВК, ошибочное или незаконное снятие с учета и т.д.), тогда военнообязанного могут повторно взять на учет и мобилизовать, — говорит Ивина Марина.

