Президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибудет с визитом в Литву во вторник, 26 мая, на фоне серии инцидентов с дронами, которые заставили страны Балтии поднять вопрос безопасности своего воздушного пространства.

Об этом пишет POLITICO со ссылкой на троих чиновников.

В ходе визита она планирует встретиться с лидерами Литвы и других балтийских государств для координации совместного ответа на угрозы.

К поездке также присоединится еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Как отмечает издание, инциденты с дронами в регионе в последнее время участились, в частности, фиксировались случаи в Литве, Латвии и Эстонии, что привело к усилению мер воздушной безопасности НАТО.

В Еврокомиссии подчеркивают, что визит имеет целью демонстрацию солидарности со странами Балтии и усиление общих оборонных возможностей ЕС через финансовые и планировочные механизмы.

Страны Балтии заявляют, что Россия и Беларусь несут ответственность за инциденты с дронами и пытаются использовать ситуацию для дестабилизации региона.

В Брюсселе подчеркивают, что ЕС ответит на угрозы единством и усилением оборонного сотрудничества.

Напомним, 18 мая в Литве начали расследовать падение беспилотника в районе Утэны.

Накануне местные службы обнаружили обломки упавшего в поле за пределами населенного пункта дрона.

Район падения был окружен, а поисковые работы по восстановлению всех фрагментов продолжили спецслужбы и саперы.

По предварительным данным, рассматривается версия, что аппарат мог быть украинским беспилотником, сбившимся с маршрута из-за влияния российских средств радиоэлектронной борьбы.

В то же время, следователи подчеркивают, что окончательные выводы возможны только после анализа всех найденных обломков и технической экспертизы.

В Литве отмечают, что ключевой задачей расследования является установление типа дрона, его маршрута и причин появления в воздушном пространстве страны.

Подобные инциденты в регионе в последнее время участились, что усиливает беспокойство по безопасности воздушного пространства стран Балтии.

В частности, 17 мая в пяти районах Латвии объявляли воздушную угрозу из-за беспилотника, который нарушил воздушное пространство страны.

Воздушную опасность в то утро фиксировали в Краславском, Лудзенском и Резекненском районах, а затем — в Алуксненском и Балвском краях.

В Национальных вооруженных силах подтвердили факт нарушения границы беспилотником и отметили, что для реагирования на инцидент привлекались истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

Во время инцидента жителей регионов призывали оставаться в укрытиях, соблюдать правила двух стен, закрывать окна и двери, а в случае обнаружения подозрительных объектов сообщать экстренные службы.

Латвийская сторона подчеркнула, что вместе с союзниками по НАТО постоянно контролирует воздушное пространство и усиливает систему противовоздушной обороны на восточном направлении.

В стране также напомнили, что подобные инциденты уже фиксировались ранее, в частности, в начале мая, когда дрон упал вблизи нефтехранилища в районе Резекне.

