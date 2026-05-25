Министерство юстиции Казахстана заявило, что не будет содействовать взысканию примерно $1,4 млрд с российского Газпрома в пользу Нафтогаза Украины, несмотря на предварительное решение суда Международного финансового центра Астана.

Об этом заявил министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев, сообщает Tengrinews.kz.

Казахстан отказался исполнять решение по Газпрому: что известно

По словам Сарсембаева, судебный приказ по делу Нафтогаза и Газпрома был вынесен в одностороннем порядке без участия ответчика.

Он подчеркнул, что решение не является окончательным и не вступило в законную силу, а Газпром имеет право подать заявление о его отмене.

После этого, по словам министра, должно состояться полноценное рассмотрение дела с участием обеих сторон.

— Казахстан не будет использоваться в качестве “транзитной площадки” для исполнения решений, не имеющих юридической связи с его юрисдикцией, — заявил Сарсембаев.

В Минюсте Казахстана также отметили, что Газпром не является участником Международного финансового центра Астана, а сам спор не связан с юрисдикцией МФЦА.

По словам министра, стороны не заключали соглашения о передаче спора на рассмотрение этого суда.

Сарсембаев пояснил, что Казахстан является участником Нью-Йоркской конвенции 1958 года о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, однако их исполнение осуществляется в соответствии с национальным законодательством.

Он добавил, что, согласно Гражданскому процессуальному кодексу Казахстана, заявления о принудительном исполнении должны подаваться по месту регистрации должника или нахождения его имущества.

Также в Минюсте сообщили, что в настоящее время в Казахстане готовятся изменения в законодательство относительно процедуры признания и исполнения иностранных арбитражных решений.

Напомним, 20 мая председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий сообщил, что суд в Казахстане разрешил принудительное взыскание с Газпрома $1,4 млрд в пользу украинской компании в соответствии с решением международного арбитража.

По словам Корецкого, это стало первым публичным иностранным судебным решением, которое открывает возможность принудительного исполнения арбитражного решения в отдельной юрисдикции.

