Массированный удар по Киеву в ночь на 24 мая, вероятно, является попыткой российского президента Владимира Путина отвлечь внимание от унижения после парада в Москве 9 мая и неудач ВС РФ на линии фронта.

Об этом говорится в аналитическом отчете ISW за 24 мая.

Цель атаки на Киев 24 мая: анализ ISW

Аналитики ISW отмечают, что массированный удар РФ по Киеву в ночь на 24 мая, вероятно, является частью информационной и военной стратегии Кремля, направленной на отвлечение внимания от неудач на фронте и унижения после парада 9 мая.

— Российский удар по Киеву является частью постоянных усилий президента России Владимира Путина забыть о своем унижении, полученном на параде победы, поскольку Путин пытается продемонстрировать силу после широко раскритикованного парада. Российский удар полностью нарушает дух трехдневного прекращения огня на День победы, соблюдаемого Украиной, и демонстрирует неверность Путина любым не слишком выгодным ему соглашениям, — говорится в отчете ISW.

До этого российское руководство неоднократно угрожало ударами по центрам принятия решений в Киеве и заявляло о возможном применении Орешника в случае атак на праздничные мероприятия в РФ.

В то же время Украина таких действий не совершала.

В отчете подчеркивается, что подобная риторика и последующие атаки могут являться попыткой замаскировать отсутствие значимых успехов российских войск и продемонстрировать силу после критики праздничных мероприятий в Москве.

ISW также рассматривает удар как элемент более широкой кампании влияния, направленной как на внутреннюю, так и на международную аудиторию.

По оценкам аналитиков, российская армия не достигает оперативно значимых результатов в текущей кампании, в то время как украинские силы продолжают наносить удары по российским целям в глубоком тылу.

Отдельно указывается, что РФ все активнее применяет массированные атаки дронами типа Shahed для перегрузки украинской системы ПВО и повышения эффективности ракетных ударов.

Напомним, в результате массированной ночной атаки России по Украине 24 апреля погибли по меньшей мере четыре человека, еще около 100 получили ранения.

Всего в Киеве повреждено около 300 объектов: в частности, зафиксировано повреждение почти в 150 частных и многоэтажных домах. Также повреждены десятки культурных объектов и памятников архитектуры.

Кроме того, РФ запустила баллистическую ракету средней дальности Орешник по Белой Церкви в Киевской области.

