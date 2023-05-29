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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Шахтер досрочно оформил чемпионство в УПЛ, а сама игра завершилась масштабной дракой

Шахтар Донецьк
Фото: ФК Шахтер

Донецкий Шахтер досрочно оформил чемпионство в сезоне-2022/23. Горняки в 29-м туре УПЛ уверенно обыграли Днепр-1 со счетом 3:0.

За тур до конца сезона в активе Шахтера 72 очка, тогда как у днепрян, которые идут вторыми, 64 пункта.

Счет в матче открыл Артем Бондаренко ударом из-за пределов штрафной.

После перерыва Даниил Сикан удвоил перевес горняков после выхода один на один с голкипером соперника, а до разгромного счета довел точный удар Тараса Степаненко. После его дальнего выстрела мяч залетел в ворота из-под руки голкипера Владислава Рыбака — 3:0.

В компенсированное арбитром время на поле завязалась драка после подката Егора Назарины. После этого Пеглоу напал сзади на Назарину. Досталось во время драки Ярославу Ракицкому, которому рассек бровь хуком слева Рональд Матаррита, когда горняк схватил его за голову.

За неспортивное поведение красные карточки получили четыре футболиста, в частности сам Назарина и голкипер горняков Анатолий Трубин. У Днепра-1 красными карточками наградили Пеглоу и Виталия Федорива, а также за пределами поля Рональда Матарриту и Алексея Гуцуляка.

Поскольку Шахтер оставался на поле без вратаря и замен на ворота пришлось стать Ракицкому.

Для наставника Шахтера Игоря Йовичевича титул чемпионов Украины стал первым во главе донецкого клуба, а также первым для хорватского специалиста в украинском футболе.

Для Шахтера это 14-й титул в истории — на два меньше, чем у рекордсменов из киевского Динамо. В статусе чемпиона УПЛ Шахтер получит прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов, согласно перераспределению квот.

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УПЛ, Футбол, Шахтар
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