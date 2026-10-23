Президент Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, он имеет право баллотироваться на третий срок, хотя признал, что закон этого не предусматривает.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на выступление Трампа перед жителями Айовы.

Трамп заявил о третьем сроке

— Я считаю, что имею право баллотироваться снова. Я считаю, что имею право баллотироваться снова, потому что они сфальсифицировали выборы, – сказал он, имея в виду неподтвержденные утверждения о массовых фальсификациях во время выборов 2020 года.

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Трамп неоднократно намекал на возможность баллотирования на третий срок, хотя, в конце концов, отвергал такую ​​возможность. В своем выступлении он высказал обе позиции в одном предложении.

— Думаю, что закон предусматривает — я не уверен на 100%, — но, по моему мнению, закон запрещает мне баллотироваться снова. Я изучил эту формулировку, — сказал он, имея в виду 22 поправку к Конституции США, которая предусматривает только два избрания на пост президента.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, только 31% американцев одобряют деятельность президента США Дональда Трампа. Это на один процентный пункт меньше двух недель назад, и самый низкий уровень поддержки за все время его пребывания у власти.

Ранее Трамп заявил, что выплатит каждому взрослому американцу 5 тыс. долларов так называемых дивидендов, если Республиканская партия сохранит контроль над Конгрессом после выборов 3 ноября.

Источник : Reuters

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