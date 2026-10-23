Россия готовит новые провокации в Европе, чтобы дискредитировать Украину и ослабить международную поддержку нашего государства. Москва может прибегнуть к диверсиям под чужим флагом, чтобы обвинить в них украинских военных.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

РФ готовит новые провокации, чтобы дестабилизировать Европу

По оценкам украинской разведки, Кремль ужесточает гибридные операции против Евросоюза, пытаясь запугать европейские правительства и общества и заставить их сократить или прекратить помощь Украине.

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В частности, РФ может организовать диверсии в странах Центральной и Восточной Европы, в первую очередь в государствах Балтии. Один из возможных сценариев предусматривает проведение операций под чужим флагом с последующим распространением обвинений против Украины через российские пропагандистские ресурсы и международные площадки.

По информации ГУР, потенциальными целями таких провокаций могут стать объекты критической инфраструктуры, приграничные с Россией территории, Калининградская область, а также регионы ЕС с русскоязычным населением.

Кроме того, диверсии могут пройти вблизи объектов, подконтрольных Кремлю, в частности, сооружений российской православной церкви, или исторических памятников, связанных с Россией.

Напомним, в начале октября 2026 года ГУР предупредил, что российские спецслужбы получили приказ активизировать гибридные операции на территории ЕС и НАТО. Украинская разведка проинформировала международных партнеров о возможных угрозах.

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