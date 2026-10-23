Танкер под флагом Мальты, везущего 40 тыс. метрических тонн российского дизельного топлива, направляется в Нью-Йорк.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные LSEG (London Stock Exchange Group).

Российский дизель следует в Нью-Йорк

В преддверии промежуточных выборов президент Дональд Трамп заключил соглашение на поставку российских энергоносителей в США и на мировой рынок. Таким образом, американский президент надеется снизить мировые цены на дизель.

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Согласно данным судоходных служб, 22 октября в российском Приморске на танкер Agioi Fanendes загрузили 40 тыс. тонн дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы. Ожидается, что судно прибудет в Соединенные Штаты 7 ноября.

9 октября Трамп объявил, что Россия немедленно экспортирует 300 тыс. метрических тонн, или 2,25 млн баррелей, а в ноябре – еще 500 тыс. тонн, а затем еще 1 млн тонн.

До конца года Россия сможет увеличить экспорт дизельного топлива до 3-3,5 млн метрических тонн в месяц — это обычный объем экспорта этого топлива, заявил на прошлой неделе российский вице-премьер-министр Александр Новак.

На прошлой неделе в российском Приморске скачали партии дизеля на экспорт, однако их конечные пункты назначения остаются неизвестными. Согласно данным LSEG по судоходству, большинство судов указывают Гибралтар, Атлантическое побережье или Порт-Саид.

С момента введения в феврале 2023 года полного эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов Россия экспортировала дизель преимущественно в Бразилию и Турцию, а также в некоторые африканские страны.

Источник : Reuters

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