В Нью-Йорк идет первый танкер, загруженный российским дизелем
- Танкер Agioi Fanendes загрузид 40 тыс. тонн дизеля в российском Приморске.
- В США он прибудет в начале ноября.
- Дональд Трамп заявлял о планах поставок российских энергоносителей для снижения мировых цен на дизель.
Танкер под флагом Мальты, везущего 40 тыс. метрических тонн российского дизельного топлива, направляется в Нью-Йорк.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные LSEG (London Stock Exchange Group).
Российский дизель следует в Нью-Йорк
В преддверии промежуточных выборов президент Дональд Трамп заключил соглашение на поставку российских энергоносителей в США и на мировой рынок. Таким образом, американский президент надеется снизить мировые цены на дизель.
Согласно данным судоходных служб, 22 октября в российском Приморске на танкер Agioi Fanendes загрузили 40 тыс. тонн дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы. Ожидается, что судно прибудет в Соединенные Штаты 7 ноября.
9 октября Трамп объявил, что Россия немедленно экспортирует 300 тыс. метрических тонн, или 2,25 млн баррелей, а в ноябре – еще 500 тыс. тонн, а затем еще 1 млн тонн.
До конца года Россия сможет увеличить экспорт дизельного топлива до 3-3,5 млн метрических тонн в месяц — это обычный объем экспорта этого топлива, заявил на прошлой неделе российский вице-премьер-министр Александр Новак.
На прошлой неделе в российском Приморске скачали партии дизеля на экспорт, однако их конечные пункты назначения остаются неизвестными. Согласно данным LSEG по судоходству, большинство судов указывают Гибралтар, Атлантическое побережье или Порт-Саид.
С момента введения в феврале 2023 года полного эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов Россия экспортировала дизель преимущественно в Бразилию и Турцию, а также в некоторые африканские страны.