Андрей Стрихарский анонсировал Чемпионат Украины по боксу среди юношей и девушек в Черкассах

С 12 по 18 июня в Черкассах состоится чемпионат Украины по боксу среди юношей и девушек. Спортивный праздник организует Федерация бокса Украины при содействии народного депутата и вице-президента федерации Андрея Стрихарского.

Об этом Андрей Стрихарский сообщил в Facebook.

Как сообщил Стрихарский, в соревнованиях примут участие около 450 спортсменов из 24 областей Украины, юноши и девушки 2009-2010 годов рождения.

Победители чемпионата смогут представлять Украину на чемпионате Европы по боксу среди юниоров, который состоится в городе Плоешти (Румыния) с 19 по 31 июля 2023 года.

— Такие чемпионаты мы проводим регулярно, они сплачивают молодежь, позволяют почувствовать настроение борьбы и победы. Это важно для спортсменов, которые вкладывают время и силы в тренировки, чтобы выйти на ринг и победить. И это важно для воспитания характера победителя, который наш украинский народ доказывает каждый день на фронте и в тылу, — заявил Андрей Стрихарский.

Среди других организаторов и спонсоров турнира — Федерация бокса Черкасской области, БФ “Злагода Життя”, “Еконія”, LNZ Group, “Бон Буассон”, “Формула смаку”, “Волошкове поле”, “ВиЧЕрпно”.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Стрихарский с гуманитарной миссией посетил территориальные общины Черкасской области и встретился с ее старейшими жителями.

Также ранее Андрей Стрихарский заявлял, что спортсменам страны-агрессора нужно запретить участвовать в Олимпийских играх.

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