Один из самых известных ресторанов сети McDonald’s в столице, а именно заведение на Лукьяновке, временно прекратил работу после очередных повреждений. Речь идет о том самом первом McDonald’s в Киеве, который открылся еще в 1997 году и стал знаковым местом для нескольких поколений киевлян.

МакДональдс на Лукьяновке: последствия атаки

В пресс-службе McDonald’s Украина в ответе агентству Интерфакс-Украина заявили, что заведение на улице Юрия Ильенко, получил повреждения. После атаки специалисты проверяют техническое состояние помещения и определяют объем необходимых ремонтных работ.

Также в компании подчеркнули, что во время опасности работники находились в укрытии, поэтому никто из персонала не пострадал.

МакДональдс на Лукьяновке: возобновят ли работу

Точную дату возобновления работы старейшего МакДональдса Украины пока не называют. В то же время в компании уверяют, что планируют открыть ресторан как можно скорее после завершения оценки повреждений и ремонта.

Теперь известно лишь то, что МакДональдс на Лукьяновке планируют восстановить после ликвидации последствий атаки, однако конкретных сроков еще нет.

Старейший МакДональдс Украины: что известно

McDonalds на Лукьяновской считается легендарным для столицы, ведь именно он стал первым рестораном McDonald’s не только в Киеве, но и по всей Украине. Открытие состоялось 24 мая 1997 года и стало настоящим событием для горожан.

За три десятилетия работы ресторан неоднократно переживал сложные периоды. После начала полномасштабной войны в 2022 году заведение уже несколько раз испытывало повреждения из-за российских атак.

В настоящее время сеть McDonald’s в Украине насчитывает 139 ресторанов. Из них работают 124 заведения в 42 населенных пунктах страны. Компания также остается одним из крупнейших работодателей в сфере общепита, обеспечивая работой около 11 тысяч украинцев.

