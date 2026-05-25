Во вторник, 26 мая, в Украине не будут применяться графики отключения электроснабжения для бытовых потребителей и промышленности.

Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.

Отмечается, что на завтра не запланированы меры по ограничению подачи электроэнергии.

Энергетики советуют перенести энергоемкие процессы на дневные часы – с 10:00 до 16:00.

В то же время в Укрэнерго просят ограничить использование мощных электроприборов вечером, с 18:00 до 22:00.

Напомним, по состоянию на утро 25 мая из-за новых российских атак было зафиксировано отключение электроэнергии у потребителей в пяти областях.

В результате обстрелов с использованием дронов и артиллерии отключения электроэнергии произошли в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

В регионах, где это позволяла ситуация с безопасностью, сразу же были начаты аварийно-восстановительные работы.

По состоянию на 9:30 в понедельник потребление электроэнергии было на 1,2% ниже, чем в предыдущий рабочий день — пятницу, 22 мая.

В Укрэнерго объяснили это ясной погодой, которая способствует работе бытовых солнечных электростанций.

