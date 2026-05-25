В России с начала июня 2026 года введут масштабные ограничения на полеты гражданской авиации над рядом центральных регионов. Для частных и гражданских воздушных судов будет закрыто воздушное пространство на высотах до 5100 метров.

Об этом говорится в сообщении Ассоциации владельцев воздушных судов и пилотов.

Запреты для гражданской авиации

В начале июня 2026 года полеты гражданских воздушных судов в Московской воздушной зоне на высотах от 0 до 5100 м будут полностью запрещены.

Район запрета полетов ограничен:

на западе государственной границей с Беларусью и районом полетной информации (РПИ) Санкт-Петербург;

на севере РПИ Санкт-Петербург;

на северо-востоке РПИ Екатеринбург;

на востоке и юго-востоке РПИ Самара;

на юге временным режимом, установленным на юге РФ.

В то же время будут продолжаться регулярные и чартерные пассажирские рейсы; полеты для оказания медицинской помощи и эвакуации; полеты для выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач и т. д.

Причины введения новых ограничений официально не объясняются. В то же время в РФ в последние месяцы регулярно вводятся временные запреты на полеты из-за атак беспилотников и ужесточения мер безопасности.

