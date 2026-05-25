ВСУ нанесли удар по нефтебазе Белец в РФ и ряду военных объектов оккупантов
В ночь на 25 мая Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе Белец в городе Унеча Брянской области РФ. Объект использовался для снабжения топливом российской оккупационной армии.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Атаки по целям в РФ
В Генеральном штабе отметили, что масштабы нанесенного ущерба в настоящее время уточняются.
Кроме того, Силы обороны поразили ряд других военных целей российских оккупантов на временно оккупированных территориях.
В частности, под удар попал склад хранения боеприпасов в районе Межгорья в оккупированном Крыму, а также склад боеприпасов вблизи Новоянисоли и полевой артиллерийский склад в районе Кременовки Донецкой области.
Также Силы обороны поразили склад материально-технических средств российских войск возле Докучаевска, коммуникационный узел оккупантов в районе Ивановки в Донецкой области и взвод управления артиллерийского подразделения противника в районе Троицкого Запорожской области.
Нефтебаза в Унече на карте
18 мая подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез, расположенный в Кстово Нижегородской области России.
17 мая Украина провела одну из самых масштабных дроновых атак по Москве и Подмосковью с начала полномасштабной войны.
30 апреля ударные дроны СБУ успешно нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу Лукойл-Пермнефтеоргсинтез, расположенному более чем в 1500 км от Украины.