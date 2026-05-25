СБУ задержала 18-летнего парня, который корректировал атаку РФ на Киев 24 мая
- СБУ задержала 18-летнего киевлянина, который координировал массированную воздушную атаку РФ на Киев в ночь на 24 мая.
- Подозреваемый фиксировал последствия ударов возле объекта Минобороны и передавал данные российскому куратору для повторных атак.
Контрразведка Службы безопасности задержала российского агента, который корректировал одну из самых масштабных воздушных атак РФ по Киеву в ночь на 24 мая.
Им оказался 18-летний киевлянин, сообщили в СБУ.
Фигуранта задержали уже на следующий день после кровавого обстрела столицы.
По данным следствия, он проводил доразведку вблизи одного из объектов Министерства обороны и выяснял последствия вражеских прилетов.
Полученную информацию агент планировал в режиме реального времени передать своему куратору из России для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Киеву.
— Как установило расследование, заказ врага выполнял 18-летний киевлянин, который попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал легкий заработок в Telegram-каналах, — говорится в сообщении.
После вербовки агент выезжал в пригород столицы, где отмечал на Google-картах транспортные коридоры, по которым перегоняют военную технику ВСУ.
По информации СБУ, это было проверочным заданием.
После его выполнения фигуранту поручили фиксировать последствия комбинированной атаки по Киеву и докладывать о них российским военным.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, как агент прибыл к одному из объектов Минобороны, чтобы проверить его внешнее состояние после ночного удара.
Во время задержания у него изъяли смартфон с подготовленными агентурными отчетами, которые содержали детальное описание последствий обстрела.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
В настоящее время злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.
Напомним, в ночь на 24 мая Киев подвергся массированной атаке РФ. В результате обстрела пострадали 87 человек, среди которых — трое несовершеннолетних. Погибли двое людей.
В результате массированного российского удара в столице было повреждено около 300 объектов.