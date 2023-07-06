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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Сборная Украины U-21 разгромно уступила Испании в полуфинале Евро-2023

Євро-2023 Іспанія - Україна
Фото: Getty Images

Сборная Украины U-21 уступила сверстникам из Испании в полуфинале чемпионата Европы по футболу-2023. Встреча состоялась на стадионе Стяуа в Бухаресте и завершилась поражением сине-желтых со счетом 1:5.

Подопечные Руслана Ротаня первыми открыли счет на 13-й минуте после удара Артема Бондаренко от ассиста Михаила Мудрика.

Впрочем преимущество не удалось удержать и пяти минут, ведь испанцам удалось сравнять точным выстрелом Абеля Руиса. Еще спустя семь минут Испания уже была впереди. После комбинации Сансет нашел свободную зону и нанес прицельный удар из-за пределов штрафной.

Перед свистком на перерыв Даниил Сикан мог сравнивать, но его удар в нижний угол потянул вратарь соперника Арнау Тенас. В начале второй половины встречи Бондаренко мог оформлять дубль, но пробил выше ворот.

Но впоследствии испанцам удалось забить третий. Антонио Бланко воспользовался неосторожной игрой сине-желтых в защите и распечатал ворота Трубина. На 68-й минуте Аймар Орос довел счет до разгромного дальним ударом. Точку в игре поставил Серхио Гомес на 78-й минуте.

Таким образом фурия роха в финале молодежного Евро-2023 встретится с командой Англии, которая одолела в 1/2 финала.

Напомним, победив в четвертьфинале одного из фаворитов турнира французов, подопечные Ротаня гарантировали себе историческую путевку на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Сборная Испании, Сборная Украины U-21, Футбол, Чемпіонат Європи
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