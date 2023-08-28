Валентина Летяк, редактор ленты
Украинка Рыбовалова завоевала золото на чемпионате мира по пулевой стрельбе
Украинская спортсменка из Кривого Рога Виктория Рыбовалова 27 августа завоевала в борьбе золотую медаль на чемпионате мира по пулевой стрельбе среди взрослых, который проходит в Баку.
Об этом сообщили в Днепропетровской областной школе высшего спортивного мастерства.
Воспитанница спортшколы в упражнении ВП-12 (винтовка пневматическая) в командном зачете завоевала золото, а в личном — заняла четвертое место.
Чемпионат мира по пулевой и стендовой стрельбе проходит в Баку (Азербайджан) с 14 августа по 1 сентября.
По их результатам спортсменам назначат лицензии на участие в Олимпийских играх в Париже-2024.
Фото: Дніпропетровська ОШВСМ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео