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Украинка Рыбовалова завоевала золото на чемпионате мира по пулевой стрельбе

Вікторія Рибовалова

Украинская спортсменка из Кривого Рога Виктория Рыбовалова 27 августа завоевала в борьбе золотую медаль на чемпионате мира по пулевой стрельбе среди взрослых, который проходит в Баку.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной школе высшего спортивного мастерства.

Воспитанница спортшколы в упражнении ВП-12 (винтовка пневматическая) в командном зачете завоевала золото, а в личном — заняла четвертое место.

Чемпионат мира по пулевой и стендовой стрельбе проходит в Баку (Азербайджан) с 14 августа по 1 сентября.

По их результатам спортсменам назначат лицензии на участие в Олимпийских играх в Париже-2024.

Фото: Дніпропетровська ОШВСМ

Азербайджан, Баку, Чемпионат мира
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