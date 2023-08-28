Українка Рибовалова здобула золото на чемпіонаті світу з кульової стрільби

Українська спортсменка з Кривого Рогу Вікторія Рибовалова 27 серпня виборола золоту медаль на чемпіонаті світу з кульової стрільби серед дорослих, який проходить в Баку.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній школі вищої спортивної майстерності.

Вихованка спортшколи у вправі ГП-12 (гвинтівка пневматична) у командному заліку здобула золото, а в особистому – посіла четверте місце.

Чемпіонат світу з кульової та стендової стрільби проходить у Баку (Азербайджан) з 14 серпня до 1 вересня.

За їх результатами спортсменам призначать ліцензії на участь в Олімпійських іграх у Парижі-2024.

Фото: Дніпропетровська ОШВСМ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.