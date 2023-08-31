Заря – Славия: где смотреть ответный матч Лиги Европы и прогноз букмекеров
Заря встретится с чешской Славией в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Игра состоится 31 августа в Люблине на одноименном стадионе.
Начало матча в 20:00 по киевскому времени.
Где смотреть Заря – Славия
Болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на телеканале УНИАН.
Также матч будет транслировать YouTube-канал FootballHub.
Прогноз букмекеров на игру Заря – Славия
По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Йиндржиха Трпышовского. На победу красно-белых принимают ставки с коэффициентом 1.43. Успех украинского клуба оценивают в 8.00. Ничейный исход встречи в основное время – 4.90.
Выход Зари в групповой раунд Лиги Европы оценивают в 17.50. А вот на выход Славии ставки не принимают.
Ответный матч доверили обслуживать французской бригаде арбитров во главе с Жеромом Брисаром. Ему будут помогать: Алекси Оже и Орельен Бертонье. Четвертый арбитр — Тома Леонар.
Первая встреча команд завершилась победой пражского клуба со счетом 2:0. Оба гола Славия забила во второй половине встречи. Тогда отличились Мухамед Тиджани и Лукаш Масопуст.
Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги Европы. Команда, которая уступит, продолжит выступления в групповом этапе Лиги конференций.
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