Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая впервые находится в Украине с официальным визитом.

Встреча состоялась сегодня в Киеве в рамках международного саммита, собравшего представителей 24 государств.

Встреча Зеленского и Тихановской 26 мая: что известно

Во время беседы президент подчеркнул, что Россия пытается еще глубже втянуть Беларусь в войну против Украины.

— Мы все поддерживаем стремление народа Беларуси избавиться от российского вмешательства и знаем, что Россия пытается сейчас еще больше втянуть Беларусь в эту войну против Украины, — написал президент в Telegram во вторник, 26 мая.

Зеленский отметил, что Киев ценит каждое проявление поддержки, которую оказывают белорусы свободной Украине.

Президент надеется, что наступит день, когда отношения между Украиной и Беларусью будут добрососедскими, на основе независимости обеих стран от Москвы.

— Сегодня именно об этом мы говорили со Светланой Тихановской и ее командой, которая находится с визитом в Киеве. Украина никогда не представляла угрозы для Беларуси. И мы благодарны тем белорусам, которые сейчас на стороне Украины, когда решается судьба как нашей независимости, так и независимости каждого народа, граничащего с Россией, – добавил глава государства.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 25 мая прибыла в Киев с первым официальным визитом.

Она посетила Чернобыльскую АЭС и Припять. Тихановская заявила, что Чернобыль является для белорусов личной и национальной трагедией.

Фото: Свtтлана Тихановская

