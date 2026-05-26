Мэр в Одесской области требовал $35 тыс. за разрешение на строительство ветроэлектростанции
В Одесской области правоохранители разоблачили мэра одного из городов, которого подозревают в вымогательстве взятки при реализации проекта по строительству новой ветроэлектростанции.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Служба безопасности Украины не указывает имя мэра. Однако, как уточнили агентству Интерфакс-Украина источники в правоохранительных органах, речь идет о мэре Килии Вячеславе Чернявском.
По данным следствия, чиновник хотел получить $35 тыс. за содействие в оформлении разрешительных документов для иностранной компании.
Речь идет о проекте модернизации энергетической инфраструктуры южного региона. Новую ветроэлектростанцию планировали построить в портовом городе в качестве альтернативного источника электроснабжения для жилых кварталов и объектов социальной сферы — больниц, школ и детских садов.
По версии следствия, мэр пообещал представителям международного подрядчика беспрепятственное согласование всей необходимой документации в обмен на неправомерную выгоду.
Сотрудники СБУ зафиксировали передачу средств и задержали чиновника во время получения взятки.