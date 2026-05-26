На мэра Пятихаток на Днепропетровщине напали с ножом, он в тяжелом состоянии
Сегодня около 10:40 в полицию поступило сообщение о нападении на мэра Пятихаток Днепропетровской области. Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
По информации полиции, на мэра напал мужчина с ножом. Пострадавшего доставили в больницу.
Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, инцидент произошел возле здания Пятихатского городского совета. В ходе словесной перепалки местный фермер нанес мэру ножевой удар в область грудной клетки.
Нападавший скрылся с места происшествия. В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника.
На месте инцидента работает руководство управления уголовного розыска и Каменского РУП, следственно-оперативная группа и другие профильные службы полиции.
Мэром Пятихаток является Гилал Исаев.
Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).