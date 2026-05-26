Во вторник, 26 мая, атака дронов на Запорожье привела к разрушениям и травмированию более десятка человек, среди которых младенец.

Об этом сообщили начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, а также пресслужба ДСНС.

Каковы последствия атаки на Запорожье 26 мая

Иван Федоров подчеркнул, что по состоянию на 15 часов 26 мая количество пострадавших в результате атаки РФ на Запорожье увеличилось до 12 человек.

– Медики оказывают всем необходимую помощь. Среди пострадавших – две женщины в возрасте 27 и 40 лет, а также 36-летний мужчина, – рассказал он.

До этого Федоров сообщал о троих раненых. Также известно, что взрывной волной и обломками повредило нежилое здание и автомобили, припаркованные неподалеку.

– Возгорание уже ликвидировали спасатели. Остальные последствия вражеской атаки устанавливаются, – подытожил начальник ОВА.

По его информации, взрывы в Запорожской области прогремели в 11:40, воздушная тревога в регионе продолжалась часами.

Напомним, во время атаки на Украину 26 мая российские войска применили баллистические ракеты и более сотни беспилотников разных типов.

Фото: Запорожская ОВА

