Атака на Запорожье 26 мая: количество пострадавших выросло до 12
Во вторник, 26 мая, атака дронов на Запорожье привела к разрушениям и травмированию более десятка человек, среди которых младенец.
Об этом сообщили начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, а также пресслужба ДСНС.
Каковы последствия атаки на Запорожье 26 мая
Иван Федоров подчеркнул, что по состоянию на 15 часов 26 мая количество пострадавших в результате атаки РФ на Запорожье увеличилось до 12 человек.
– Медики оказывают всем необходимую помощь. Среди пострадавших – две женщины в возрасте 27 и 40 лет, а также 36-летний мужчина, – рассказал он.
До этого Федоров сообщал о троих раненых. Также известно, что взрывной волной и обломками повредило нежилое здание и автомобили, припаркованные неподалеку.
– Возгорание уже ликвидировали спасатели. Остальные последствия вражеской атаки устанавливаются, – подытожил начальник ОВА.
По его информации, взрывы в Запорожской области прогремели в 11:40, воздушная тревога в регионе продолжалась часами.
Напомним, во время атаки на Украину 26 мая российские войска применили баллистические ракеты и более сотни беспилотников разных типов.
Фото: Запорожская ОВА