Украина с минимальным разрывом проиграла Италии в матче отбора на Евро-2024
Сборная Украины в отборе Евро-2024 по футболу проиграла в поединке со сборной Италии.
Матч проходил на стадионе Сан Сиро в Милане.
Общий счет поединка — 2:1 в пользу Италии.
Голы были забиты итальянским полузащитником Давиде Фраттези на 13 и 30 минутах.
Когда же украинец Андрей Ярмоленко смог ответить голом в ворота итальянцев на 41-й минуте.
После поражения от Италии Украина опустилась на третье место, у трех команд по 7 очков: 1. Англия — 13 очков (5 матчей) 2. Италия — 7 (4), 3. Украина — 7 (5), 4. Северная Македония — 7 (5), 5. Мальта — 0 (5).
Сейчас Украина все еще имеет шансы пробиться в отборе Евро — украинцам необходимо одержать победу над Италией во второй игре.
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