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Илья Нежигай, редактор ленты

Украина с минимальным разрывом проиграла Италии в матче отбора на Евро-2024

Украина с минимальным разрывом проиграла Италии в матче отбора на Евро-2024
Фото: Getty Images

Сборная Украины в отборе Евро-2024 по футболу проиграла в поединке со сборной Италии.

Матч проходил на стадионе Сан Сиро в Милане.

Общий счет поединка — 2:1 в пользу Италии.

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Голы были забиты итальянским полузащитником Давиде Фраттези на 13 и 30 минутах.

Когда же украинец Андрей Ярмоленко смог ответить голом в ворота итальянцев на 41-й минуте.

После поражения от Италии Украина опустилась на третье место, у трех команд по 7 очков: 1. Англия — 13 очков (5 матчей) 2. Италия — 7 (4), 3. Украина — 7 (5), 4. Северная Македония — 7 (5), 5. Мальта — 0 (5).

Сейчас Украина все еще имеет шансы пробиться в отборе Евро — украинцам необходимо одержать победу над Италией во второй игре.

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Италия, Футбол
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