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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Гвоздик узнал имя следующего соперника: когда и где состоится бой

Олександр Гвоздик
Фото: Getty Images

Украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелом весе, проведет следующий бой против бразильца Исаака Родригеса.

Об этом сообщила WBC Ukraine в социальной сети Facebook.

Поединок состоится 30 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада) в США в андеркарте боя между американцем Джермеллом Чарло и мексиканцем Саулем Альваресом.

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38-летний Родригес за свою карьеру потерпел четыре поражения. В последнем поединке он впервые проиграл по очкам Ричарду Ривере.

Ранее сообщалось, что Гвоздик может встретиться на ринге против британца Джошуа Буатчи, который является первым номером рейтинга WBA. Также среди возможных соперников украинца называли американца Андре Диррелла.

Последний раз Гвоздик выходил на ринг в мае 2023 года. Тогда он в шестом раунде нокаутировал латвийского боксера Ричардса Болотникса, одержав вторую победу после возвращения в бокс.

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Источник: WBC Ukraine

Бокс, Александр Гвоздик
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