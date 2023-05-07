Гвоздик нокаутом одержал вторую победу после возвращения в бокс

Украинский боксер Александр Гвоздик одержал победу над латвийцем Ричардсом Болоткнисом в рамках вечера бокса в Гвадалахаре, где в главном бою Сауль Альварес победил Джона Райдера.

Для украинца это был второй бой после трехлетнего перерыва. В феврале он победил мексиканца Хосуа Обандо.

Бой с Болоткнисом, чемпионом Европы по версии WBO в полутяжелом весе, должен был состоять из десяти раундов. Но рефери остановил поединок в шестом раунде.

Oleksandr Gvozdyk gets the KO win over Ricards Bolotniks… what a start. #CaneloRyder is LIVE on DAZN PPV in the US and Canada and available as part of your regular subscription in selected territories. pic.twitter.com/wLMxMR7aDn — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 6, 2023

Гвоздик контролировал ход боя с самого начала встречи и нанес много ударов. В третьем раунде латвиец попытался провести контратаку, пробив по корпусу соперника, но получил апперкот в ответ.

В шестом раунде после серии мощных ударов Гвоздика его соперник стал на колени. Рефери отсчитал отсчет и зафиксировал победу Гвоздика техническим нокаутом.

Эта победа для украинца стала 15-й на профессиональном ринге. После боя Гвоздик написал в Instagram, что эта победа стала важным шагом и он ждет новых вызовов в будущем.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alex Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

36-летний Александр Гвоздик является бронзовым призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне в весе до 81 кг. Он был чемпионом в полутяжелом весе по версии WBC, но в 2019 году потерял пояс в поединке против Артура Бетербиева. Это его единственное поражение в профи.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.