Гвоздик нокаутом одержал вторую победу после возвращения в бокс

Украинский боксер Александр Гвоздик одержал победу над латвийцем Ричардсом Болоткнисом в рамках вечера бокса в Гвадалахаре, где в главном бою Сауль Альварес победил Джона Райдера.

Для украинца это был второй бой после трехлетнего перерыва. В феврале он победил мексиканца Хосуа Обандо.

Бой с Болоткнисом, чемпионом Европы по версии WBO в полутяжелом весе, должен был состоять из десяти раундов. Но рефери остановил поединок в шестом раунде.

Oleksandr Gvozdyk gets the KO win over Ricards Bolotniks… what a start. #CaneloRyder is LIVE on DAZN PPV in the US and Canada and available as part of your regular subscription in selected territories. pic.twitter.com/wLMxMR7aDn

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 6, 2023