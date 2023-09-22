Приехала презентовать автобиографию: в Бразилии нашли мертвой олимпийскую чемпионку
Олимпийская чемпионка в составе сборной Бразилии по волейболу Валевска Оливейра погибла в возрасте 43 лет в результате несчастного случая.
Информацию об этом публикуют бразильские СМИ со ссылкой на близкие к семье источники.
Сообщается, что спортсменка погибла в Сан-Паулу, куда прибыла на презентацию своей автобиографической книги. 21 сентября она записала подкаст и посетила мероприятие, на котором презентовала книгу.
По данным пожарной службы, Валевска выпала с 15-го этажа дома в районе Жардин. Точные обстоятельства гибели Оливейры пока неизвестны.
— С большой грустью мы получили известие о смерти нашего вечного капитана, Валевской, в четверг вечером (21). Лидер на площадке и вне ее, олимпийская чемпионка Валевска изменила уровень команды Dentil/Praia Club, и вместе мы прошли путь к славе, — говорится в сообщении ее последнего клуба.
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Валевска Оливейра стала олимпийской чемпионкой в составе сборной Бразилии на Играх-2008 в Пекине. Также она вместе с командой завоевала бронзу Олимпиады-2000 в Сиднее.
Кроме достижений с командой на Олимпийских играх, она становилась вице-чемпионкой мира в 2006 году и трижды была призером волейбольного Кубка мира.
В 2022 году после завершения профессиональной карьеры ее последний клуб Прайя вывел из обращения ее первый игровой номер в знак уважения к достижениям титулованной волейболистки.
Фото: Валевска Оливейра
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