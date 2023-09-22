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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Приехала презентовать автобиографию: в Бразилии нашли мертвой олимпийскую чемпионку

Валевска Олівейра

Олимпийская чемпионка в составе сборной Бразилии по волейболу Валевска Оливейра погибла в возрасте 43 лет в результате несчастного случая.

Информацию об этом публикуют бразильские СМИ со ссылкой на близкие к семье источники.

Сообщается, что спортсменка погибла в Сан-Паулу, куда прибыла на презентацию своей автобиографической книги. 21 сентября она записала подкаст и посетила мероприятие, на котором презентовала книгу.

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По данным пожарной службы, Валевска выпала с 15-го этажа дома в районе Жардин. Точные обстоятельства гибели Оливейры пока неизвестны.

— С большой грустью мы получили известие о смерти нашего вечного капитана, Валевской, в четверг вечером (21). Лидер на площадке и вне ее, олимпийская чемпионка Валевска изменила уровень команды Dentil/Praia Club, и вместе мы прошли путь к славе, — говорится в сообщении ее последнего клуба.

 

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Допис, поширений Praia Clube Uberlândia (@praiaclubeoficial)

Валевска Оливейра стала олимпийской чемпионкой в составе сборной Бразилии на Играх-2008 в Пекине. Также она вместе с командой завоевала бронзу Олимпиады-2000 в Сиднее.

Кроме достижений с командой на Олимпийских играх, она становилась вице-чемпионкой мира в 2006 году и трижды была призером волейбольного Кубка мира.

В 2022 году после завершения профессиональной карьеры ее последний клуб Прайя вывел из обращения ее первый игровой номер в знак уважения к достижениям титулованной волейболистки.

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Фото: Валевска Оливейра

Источник: CNN
Бразилія, Волейбол, Сборная Бразилии, смерть спортсмена
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