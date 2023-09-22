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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Приїхала презентувати автобіографію: у Бразилії знайшли мертвою олімпійську чемпіонку

Валевска Олівейра

Олімпійська чемпіонка у складі збірної Бразилії з волейболу Валевска Олівейра загинула у віці 43 років у результаті нещасного випадку.

Інформацію про це публікують бразильські ЗМІ з посиланням на близьких до сім’ї джерел.

Повідомляється, що спортсменка загинула у Сан-Паулу, куди прибула на презентацію своєї автобіографічної книги. 21 вересня вона записала подкаст та відвідала захід, на якому презентувала книгу.

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За даними пожежної служби, Валевска випала з 15-го поверху будинку в районі Жардін. Точні обставини загибелі Олівейри поки невідомі.

— З великим сумом ми отримали звістку про смерть нашого вічного капітана, Валевської, у четвер увечері (21). Лідер на майданчику та поза ним, олімпійська чемпіонка Валевська змінила рівень команди Dentil/Praia Club, і разом ми пройшли шлях до слави, – йдеться у повідомленні її останнього клубу.

 

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Допис, поширений Praia Clube Uberlândia (@praiaclubeoficial)

Валевска Олівейра стала олімпійською чемпіонкою у складі збірної Бразилії на Іграх-2008 у Пекіні. Також вона разом із командою завоювала бронзу Олімпіади-2000 у Сіднеї.

Окрім здобутків з командою на Олімпійських іграх вона ставала віцечемпіонкою світу у 2006 році та тричі була призеркою волейбольного Кубка світу.

У 2022 році після завершення професійної кар’єри її останній клуб Прайя вивів з обігу її перший ігровий номер на знак поваги до здобутків титулованої волейболістки.

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Фото: Валевска Олівейра

Джерело: CNN
Бразилія, Волейбол, Збірна Бразилії, смерть спортсмена
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