Приїхала презентувати автобіографію: у Бразилії знайшли мертвою олімпійську чемпіонку
Олімпійська чемпіонка у складі збірної Бразилії з волейболу Валевска Олівейра загинула у віці 43 років у результаті нещасного випадку.
Інформацію про це публікують бразильські ЗМІ з посиланням на близьких до сім’ї джерел.
Повідомляється, що спортсменка загинула у Сан-Паулу, куди прибула на презентацію своєї автобіографічної книги. 21 вересня вона записала подкаст та відвідала захід, на якому презентувала книгу.
За даними пожежної служби, Валевска випала з 15-го поверху будинку в районі Жардін. Точні обставини загибелі Олівейри поки невідомі.
— З великим сумом ми отримали звістку про смерть нашого вічного капітана, Валевської, у четвер увечері (21). Лідер на майданчику та поза ним, олімпійська чемпіонка Валевська змінила рівень команди Dentil/Praia Club, і разом ми пройшли шлях до слави, – йдеться у повідомленні її останнього клубу.
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Валевска Олівейра стала олімпійською чемпіонкою у складі збірної Бразилії на Іграх-2008 у Пекіні. Також вона разом із командою завоювала бронзу Олімпіади-2000 у Сіднеї.
Окрім здобутків з командою на Олімпійських іграх вона ставала віцечемпіонкою світу у 2006 році та тричі була призеркою волейбольного Кубка світу.
У 2022 році після завершення професійної кар’єри її останній клуб Прайя вивів з обігу її перший ігровий номер на знак поваги до здобутків титулованої волейболістки.
Фото: Валевска Олівейра
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