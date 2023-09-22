Украинка Ус получила путевку на Олимпиаду-2024 в гребном слаломе

Украинка Виктория Ус получила путевку в гребном слаломе на Олимпийские игры-2024 в Париже во время чемпионата мира в Ли Уэлле (Великобритания).

Это первая олимпийская лицензия для Украины в этом виде спорта и в целом 32-я среди всех видов спорта.

Для того чтобы получить лицензию на Игры-2024, необходимо было попасть в двенадцать лучших на чемпионате мира. Впрочем, один НОК мог претендовать на соревнованиях максимум на одну квоту. Лицензия позволяет спортсменке выступить на Олимпиаде во всех дисциплинах.

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Украинка была среди 30 участниц и в полуфинале финишировала с 13-м результатом, преодолев дистанцию за 117.58 секунд. В финал она не прошла, ведь туда квалифицировалась десятка лучших, но благодаря двум британкам в первой двенадцатке она получила лицензию на Игры.

Лицензия в слаломе является неименной, что означает, что Украину на Играх может представить любая спортсменка по решению федерации.

На Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро Ус прошла в полуфинал в байдарке-одиночке, а в 2020-м году в Пекине финишировала в первой восьмерке на байдарке и каноэ.

Источник : НОК

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