Украинка Киченок вышла в четвертьфинал парного разряда в Токио

Украинка Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде на турнире WTA 500 в столице Японии Токио.

На этих соревнованиях она выступает в дуэте с хозяйкой кортов Мию Като. Спортсменки впервые играют вместе.

В четвертьфинал пара Киченок/Като пробились, обыграв японский тандем Юко Кавагути и Юки Найто в двух сетах со счетом 7:6 (7:2), 6:1.

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Спортсменки провели на корте один час и 20 минут. Во время матча украино-японский дуэт сделал четыре брейка и проиграл два гейма на своих подачах.

После победы в стартовом матче Като благодарила родные трибуны, кланяясь публике. В сети поделились милым видео, как Мию учит Надежду делать правильно поклон в знак благодарности. Вероятно, японцам на трибунах понравился такой жест от украинской спортсменки.

По крайней мере, в кадр момента попала журналистка на корте для послематчевого комментария, у которой была улыбка на лице.

В четвертьфинале турнира в Токио Киченок и Като сыграют против дуэта “нейтральных” россиянок Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова.

— Сначала я должна была играть в паре с другой спортсменкой, но она была травмирована. Поэтому я бросилась искать кого-то другого где-то за три дня до дедлайна. Киченок была на турнире в Осаке, я подумала, что она останется в Азии, поэтому обратилась к ней. Она ответила, что хочет сыграть со мной – и мы так и сделали, — рассказала Като после игры, пишет Yahoo Japan.

Кстати, Като является победительницей нынешнего Ролан Гаррос в смешанном разряде, а Киченок триумфовала в смешанном разряде на Уимблдоне-2023.

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