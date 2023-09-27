Украинка Киченок вышла в четвертьфинал парного разряда в Токио
Украинка Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде на турнире WTA 500 в столице Японии Токио.
На этих соревнованиях она выступает в дуэте с хозяйкой кортов Мию Като. Спортсменки впервые играют вместе.
В четвертьфинал пара Киченок/Като пробились, обыграв японский тандем Юко Кавагути и Юки Найто в двух сетах со счетом 7:6 (7:2), 6:1.
Спортсменки провели на корте один час и 20 минут. Во время матча украино-японский дуэт сделал четыре брейка и проиграл два гейма на своих подачах.
После победы в стартовом матче Като благодарила родные трибуны, кланяясь публике. В сети поделились милым видео, как Мию учит Надежду делать правильно поклон в знак благодарности. Вероятно, японцам на трибунах понравился такой жест от украинской спортсменки.
По крайней мере, в кадр момента попала журналистка на корте для послематчевого комментария, у которой была улыбка на лице.
В четвертьфинале турнира в Токио Киченок и Като сыграют против дуэта “нейтральных” россиянок Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова.
— Сначала я должна была играть в паре с другой спортсменкой, но она была травмирована. Поэтому я бросилась искать кого-то другого где-то за три дня до дедлайна. Киченок была на турнире в Осаке, я подумала, что она останется в Азии, поэтому обратилась к ней. Она ответила, что хочет сыграть со мной – и мы так и сделали, — рассказала Като после игры, пишет Yahoo Japan.
Кстати, Като является победительницей нынешнего Ролан Гаррос в смешанном разряде, а Киченок триумфовала в смешанном разряде на Уимблдоне-2023.
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