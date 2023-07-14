Киченок стала первой украинкой с титулом победительницы Уимблдона — она победила в миксте

Украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла трофей смешанного турнира на Уимблдоне-2023. Она выступала в паре с хорватом Мате Павичем.

В финале украинско-хорватский дуэт обыграл пару Йоран Флиген (Бельгия) и Ифан Сюй (Китай) со счетом 6:4, 6:7 (9:11), 6:3.

Glory at SW19 Mate Pavic and Lyudmyla Kichenok are 2023 mixed doubles champions after defeating Xu/Vliegen, 6-4, 6-7(9), 6-3 #Wimbledon pic.twitter.com/5c1BoZjF4Y — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2023

Финал в миксте закрывал игровую программу дня и проводился на центральном корте.

Для Киченок это историческая победа, ведь она стала первым представителем Украины, кто поднял трофей Вимбодона и первой украинской теннисисткой, которая победила в финале микстуры Grand Slam в истории.

Что касается всех турниров серии Grand Slam, то по победам она стала третьей. В 2008 году на парном турнире Australian Open торжествовали сестры Елена и Катерина Бондаренко.

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