Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
Срочно
Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Срочно
Взрыв неизвестного военного объекта в Запорожье: пострадало уже 18 человек, среди них — 6 детей
Лидеры НАТО попросили Зеленского “остыть” из-за твита накануне саммита в Вильнюсе — Bloomberg
Повез семью в лес на чернику: на Житомирщине мужчина наехал на мину
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Киченок стала первой украинкой с титулом победительницы Уимблдона — она победила в миксте

Людмила Кіченок і Мате Павич
Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла трофей смешанного турнира на Уимблдоне-2023. Она выступала в паре с хорватом Мате Павичем.

В финале украинско-хорватский дуэт обыграл пару Йоран Флиген (Бельгия) и Ифан Сюй (Китай) со счетом 6:4, 6:7 (9:11), 6:3.

Финал в миксте закрывал игровую программу дня и проводился на центральном корте.

Для Киченок это историческая победа, ведь она стала первым представителем Украины, кто поднял трофей Вимбодона и первой украинской теннисисткой, которая победила в финале микстуры Grand Slam в истории.

Что касается всех турниров серии Grand Slam, то по победам она стала третьей. В 2008 году на парном турнире Australian Open торжествовали сестры Елена и Катерина Бондаренко.

Читайте также
Свитолина покидает Уимблдон в шаге от финала
Еліна Світоліна

Уимблдон, Теннис
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Пыталась подбодрить людей в Украине выступлением: Киченок после победы в финале Уимблдона
Людмила Кіченок
Свитолина покидает Уимблдон в шаге от финала
Еліна Світоліна
Я буду болеть за нее: Швентек пожелала Свитолиной выиграть Уимблдон
Іга Швьонтек
Свитолина обыграла первую ракетку мира в четвертьфинале Уимблдона
Еліна Світоліна
Гарри Стайлз пригласил Свитолину на свой концерт после ее победы в матче Уимблдона
Світоліна Стайлз
Видео
Главное препятствие к вступлению в ЕС: что не так с е-декларациями чиновников

В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
Сквозь боль и слезы: двухлетняя Лиза из Бахмута учится заново ходить
Киченок стала первой украинкой с титулом победительницы Уимблдона — она победила в миксте
Подшивать теперь не придется! Вскоре начнется отшив одежды для женщин-военных
Киченок стала первой украинкой с титулом победительницы Уимблдона — она победила в миксте
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ
Киченок стала первой украинкой с титулом победительницы Уимблдона — она победила в миксте
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (12.07.2023)
Киченок стала первой украинкой с титулом победительницы Уимблдона — она победила в миксте
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь