Британия и Ирландия остались единственными претендентами на проведение Евро-2028

Великобритания и Ирландия остались единственными претендентами на проведение Евро-2028 после того, как Турция отозвала свою заявку. Об этом сообщило издание Sky Sports.

Официальное объявление от УЕФА относительно хозяев двух чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 годах состоится 10 октября.

В УЕФА подтвердили, что Турция может подать совместную заявку с Италией на проведение Евро-2032, и поэтому страна отозвала свою кандидатуру на проведение чемпионата Европы в 2028 году.

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— После объявления 28 июля о желании итальянской и турецкой федераций подать совместную заявку на проведение Евро-2032 руководство УЕФА сегодня написало обеим ассоциациям, чтобы подтвердить, что их совместная заявка была должным образом получена и будет передана для оценки и рассмотрения исполкомом, — говорится в заявлении УЕФА.

Также отмечается, что заявка Футбольной ассоциации Турции на проведение Евро-2028 отозвана.

В апреле были подтверждены стадионы для проведения турнира в Британии и Ирландии. В заявке слудеющие арены: Уэмбли (Лондон), Миллениум (Кардифф), Тоттенхэм Хотспур (Лондон), Этихад (Манчестер), Эвертон (Ливерпуль), Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл), Вилла Парк (Бирмингем), Хэмпден Парк (Глазго), Авива (Дублин) и Касемент Парк (Белфаст).

Источник : Sky Sports

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