В июле 2026 года российская армия усилила воздушный террор вдоль линии боевого столкновения, применив рекордное за время полномасштабной войны количество управляемых авиабомб. В прошлом месяце на фронте сохранялась высокая интенсивность боевых действий.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Враг усилил воздушный террор в июле

В течение июля российские войска применили более 8 300 авиационных бомб, оснащённых универсальными модулями планирования и коррекции.

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В Генштабе отметили, что это самый большой показатель за всё время полномасштабной войны. Для сравнения, в июне российская авиация сбросила 8 266 КАБов.

В июле на фронте сохранялась высокая интенсивность боевых действий.

Всего в течение месяца Генштаб зафиксировал 7 922 боевых столкновения. В среднем ежедневно происходило более 250 боёв. Для сравнения, в июне было зафиксировано 7 316 боевых столкновений.

За июль российские войска осуществили почти 97 000 обстрелов, в частности более 1 300 — из РСЗО.

Напомним, в течение прошлой недели российские войска запустили по Украине около 1,9 тыс. дронов, почти 1,6 тыс. авиабомб и 144 ракеты разных типов, в частности баллистические.

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