Обновленный рейтинг The Ring: Усик остается чемпионом в своем весе

Журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров в супертяжелом весе. Чемпионом является обладатель поясов по версии WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик.

На первой строчке оказался будущий соперник украинца, британец Тайсон Фьюри, который владеет поясом WBC.

В тройке лучших также американец Деонтей Уайлдер и британец Энтони Джошуа.

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На четвертую позицию в рейтинге поднялся временный обладатель пояса WBO Чжан Чжилей, который недавно одержал досрочную победу над Джо Джойсом.

Что касается рейтинга pound for pound (независимо от весовой категории), то последние изменения в нем произошли 23 сентября. Его возглавляет американец Теренс Кроуфорд, на втором месте идет японец Наоя Иноуэ, а замыкает тройку Александр Усик.

На десятой строчке рейтинга pound for pound еще один украинец Василий Ломаченко.

Источник: The Ring

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