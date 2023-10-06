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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Обновленный рейтинг The Ring: Усик остается чемпионом в своем весе

Олександр Усик
Фото: Getty Images

Журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров в супертяжелом весе. Чемпионом является обладатель поясов по версии WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик.

На первой строчке оказался будущий соперник украинца, британец Тайсон Фьюри, который владеет поясом WBC.

В тройке лучших также американец Деонтей Уайлдер и британец Энтони Джошуа.

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На четвертую позицию в рейтинге поднялся временный обладатель пояса WBO Чжан Чжилей, который недавно одержал досрочную победу над Джо Джойсом.

Рейтинг The Ring: Усик остается чемпионом в своем весе

Скриншот: The Ring

Что касается рейтинга pound for pound (независимо от весовой категории), то последние изменения в нем произошли 23 сентября. Его возглавляет американец Теренс Кроуфорд, на втором месте идет японец Наоя Иноуэ, а замыкает тройку Александр Усик.

На десятой строчке рейтинга pound for pound еще один украинец Василий Ломаченко.

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Источник: The Ring

Бокс, Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа, Александр Усик, Тайсон Ф'юрі
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