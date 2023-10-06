Обновленный рейтинг The Ring: Усик остается чемпионом в своем весе
Журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров в супертяжелом весе. Чемпионом является обладатель поясов по версии WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик.
На первой строчке оказался будущий соперник украинца, британец Тайсон Фьюри, который владеет поясом WBC.
В тройке лучших также американец Деонтей Уайлдер и британец Энтони Джошуа.
На четвертую позицию в рейтинге поднялся временный обладатель пояса WBO Чжан Чжилей, который недавно одержал досрочную победу над Джо Джойсом.
Что касается рейтинга pound for pound (независимо от весовой категории), то последние изменения в нем произошли 23 сентября. Его возглавляет американец Теренс Кроуфорд, на втором месте идет японец Наоя Иноуэ, а замыкает тройку Александр Усик.
На десятой строчке рейтинга pound for pound еще один украинец Василий Ломаченко.
Источник: The Ring
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