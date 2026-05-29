По данным последних опросов, опубликованных изданием The Economist, Дональд Трамп на этой неделе стал наименее популярным президентом США с момента запуска соответствующих исследований в 2009 году.

Каков рейтинг Трампа сейчас: что показывают результаты опросов

Его чистый рейтинг одобрения составляет минус 24%. Это сигнализирует о снижении доверия даже среди части избирателей, ранее поддерживавших его политический курс.

Отдельно ухудшилась оценка внешнеполитического курса. Чистый рейтинг одобрения Трампа в этой сфере опустился до минус 20%.

Аналитики связывают это, прежде всего, с войной в Иране, которая стала одним из ключевых факторов роста недовольства и политической нестабильности в общественных оценках действий администрации.

Почему падает рейтинг Трампа: экономика как главный фактор недовольства

Сильнее всего на рейтинг Трампа влияет экономическая ситуация. Около трех четвертей американцев (75%) оценивают состояние экономики как удовлетворительное или плохое, а 63% считают, что ситуация ухудшается.

Агрессивно и раздраженно граждане оценивают инфляцию и цены, а чистый рейтинг Трампа по этому направлению составляет минус 43%, что является наиболее низким показателем за весь текущий срок.

Рост цен ощутим и в повседневной жизни. К началу войны в Иране средняя цена бензина составляла менее $3 за галлон, тогда как сейчас она выросла до $4,48.

Политические последствия: риски для республиканцев

Ухудшение экономических настроений уже имеет политические последствия. Согласно прогностической модели, у демократов приблизительно 90% шансов получить контроль над Палатой представителей на предстоящих промежуточных выборах. Сенат напоминает две команды, перетягивающие канат без четкого преимущества одной из сторон.

Несмотря на это, Трамп продолжает укреплять позиции внутри Республиканской партии. Благодаря его поддержке, в частности, победу в праймериз одерживают лояльные кандидаты, такие как Кен Пакстон в Техасе. В то же время политики, вступавшие с ним в конфликт, терпят поражение, среди них сенатор Билл Кэссиди и конгрессмен Томас Месси.

Однако эксперты предостерегают, что лояльность праймериз не гарантирует успеха на всеобщих выборах, особенно на фоне низкого общенационального рейтинга президента.

Рейтинг Дональда Трампа: кто поддерживает президента

Социологические данные показывают четкие разрывы в электоральных группах. Наибольшую поддержку Трамп получил среди белых мужчин и традиционного республиканского электората. В то же время, молодежь и представители этнических меньшинств не одобряют его политику.

Также более низкий уровень поддержки наблюдается среди людей с высшим образованием – выпускников колледжей и магистратур. Даже избиратели пенсионного возраста, обычно склоняющиеся к республиканцам, на этот раз относятся нейтрально.

Различные приоритеты избирателей: что волнует американцев

Политические приоритеты в США остаются разделенными по партийной линии. Для республиканцев ключевыми темами остаются иммиграция, налоги и государственные расходы. Демократы больше сосредоточены на вопросах здравоохранения и изменения климата.

Эти разногласия формируют разные политические группы и усиливают поляризацию общества.

Аналитики отмечают, что общественные настроения в США все сильнее определяются экономическими факторами. Как показывают исторические данные, инфляция, войны и кризисы способны резко изменять политические приоритеты избирателей.

В нынешних условиях именно экономическая ситуация, а не партийные лояльности может стать ключевым фактором результатов предстоящих выборов в США.

