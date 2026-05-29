Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский, генсек НАТО Марк Рютте, глава европейской дипломатии Кая Каллас и другие политики выразили поддержку Румынии после попадания российского дрона в многоэтажку в муниципалитете Галац.

Удар дрона в Румынии: что говорят в ЕС, НАТО и Украине

Генсек НАТО Марк Рютте

— Я только что поговорил с президентом Румынии Никушором Даном относительно российского дрона, который попал в жилой дом в Галаце. Я заверил его в абсолютной солидарности НАТО с Румынией и выразил соболезнования пострадавшим в результате этого инцидента, — написал Рютте в сети Х.

Он подтвердил, что НАТО будет защищать “каждый дюйм территории союзников”. Рютте подчеркнул, что блок и далее будет усиливать готовность к сдерживанию и обороне от любых угроз, в частности от дронов.

Сейчас смотрят

— Безрассудное поведение России представляет опасность для всех нас. Они продолжают атаковать гражданских и гражданскую инфраструктуру по всей Украине. И прошедшая ночь в очередной раз показала, что последствия их незаконной агрессивной войны не останавливаются на границе, — уверен генсек НАТО.

Он подчеркнул, что “война России должна закончиться, так же как и пренебрежение Россией безопасностью гражданского населения”.

— Мы продолжим укреплять наше сдерживание и оборону дома, а также и далее будем поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии, — добавил Рютте.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

— Российская агрессивная война перешла еще одну границу. Вторжение российского дрона поразило густонаселенный район в Румынии. Пострадали мирные люди. На территории ЕС, — прокомментировала глава Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен выразила “солидарность с Румынией и ее народом” и пообещала усиливать давление на Россию.

— Мы готовим 21-й пакет санкций, — отметила она.

Президент Европейского совета Антониу Кошта

Кошта выразил солидарность с Румынией после падения российского БпЛА на жилой дом, в результате чего пострадали гражданские.

— Эскалация России на территории ЕС является безрассудной и безответственной. Я самым решительным образом осуждаю это нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права, — подчеркнул он.

Президент Евросовета добавил, что ЕС един в усилении давления на Россию через санкции и укреплении оборонных возможностей, в частности вдоль восточной границы.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Дипломат назвала падение российского дрона на жилые дома “вопиющим и серьезным нарушением суверенитета Румынии и европейского воздушного пространства”.

— Сегодня утром я поговорила с министром иностранных дел Оаной Цою, чтобы выразить полную солидарность ЕС с Румынией. Россия уже давно перестала уважать границы, — сказала Каллас.

Она подчеркнула, что нельзя позволять Москве безнаказанно нарушать европейское воздушное пространство.

— Вчера министры иностранных дел ЕС пообещали усилить давление на Россию, увеличить поддержку Украины и инвестировать в собственную оборонную готовность Европы, — отметила Каллас.

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер

— Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО — Румынию — и осуждаем это безрассудное вторжение на ее территорию. Наши мысли — с пострадавшими в Галаце. Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, — отметил он в Х.

Президент Украины Владимир Зеленский

Глава украинского государства подчеркнул, что необходимо усиливать давление на Россию, чтобы “война не затягивалась и не расширялась”.

— Прошлой ночью россияне осуществили преднамеренный удар по нашему южному региону — Одесской области, которая граничит с Румынией. Это была очередная циничная атака на гражданскую инфраструктуру в наших городах и наших водах, направленная против гражданских контейнеровозов, — рассказал президент.

По словам Зеленского, один из дронов, аналог Шахеда, попал в жилой дом в Румынии.

— Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы готовы поддержать Румынию любым необходимым способом при этих обстоятельствах, — отметил он.

Президент Чехии Петер Павел

Павел назвал удар российского беспилотника по жилому дому в Галаце беспрецедентным и абсолютно неприемлемым.

— Мы не должны ограничиваться лишь совместным осуждением этого инцидента. Поэтому я однозначно поддерживаю призыв президента Румынии Дана к решительной международной реакции. Россия должна четко осознать, что мы не будем терпеть таких атак, – заявил президент Чехии в Х.

Что известно об инциденте с российским дроном в Румынии

В ночь на 29 мая Россия атаковала населенные пункты Украины вблизи румынской границы.

В Румынии объявили воздушную тревогу в уездах Галац, Тулча и Брэила. Для мониторинга воздушной обстановки в небо подняли два истребителя F-16.

У пилотов было разрешение на поражение целей в течение всего времени действия тревоги. Однако один из БпЛА нарушил воздушное пространство страны и упал в городе Галац.

Дрон врезался в многоэтажку, взорвался в момент удара и вызвал пожар на 10 этаже. Двое жителей квартиры самостоятельно эвакуировались.

В Минобороны Румынии подтвердили, что это был российский дрон типа Герань-2.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.