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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Мальта — Украина: прогноз букмекеров на матч отбора на Евро-2024

тренування збірної України
Фото: УАФ

Сборная Украины во вторник, 17 октября, проведет матч восьмого тура отбора на Евро-2024 в группе С против сборной Мальты. Встреча состоится на Национальном стадионе Та-Кали в поселке Та-Кали.

Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Прогноз на матч Мальта — Украина

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Сергея Реброва. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.29. Успех мальтийцев оценивают в 13.50. Ничейный исход встречи в основное время — 5.70.

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Вероятность того, что обе команды отметятся в матче, оценивают в 2.50.

Матч доверили судить датской бригаде арбитров во главе с рефери Мортеном Крогом. Ему будут ассистировать соотечественники: Волленберг Расмуссен и Стеффен Брамсен. Обязанности четвертого рефери исполнит Миккель Реддер.

Сейчас сборная Украины идет третьей в турнирной таблице группы С, имея в активе 10 очков после шести матчей. Лидером группы остается Англия (13 очков в 5 матчах), второй идет Италия (10 очков в 5 матчах). На четвертом месте — Северная Македония (7 очков в 6 матчах), а Мальта без очков занимает последнее место в таблице.

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Сборная Украины, Мальта, Футбол, Чемпіонат Європи
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