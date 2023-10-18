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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Покинул поле со слезами и на носилках: Неймар получил ужасную травму в матче за сборную

Неймар
Фото: Getty Images

Звезда сборной Бразилии Неймар покинул поле в слезах, после того как травмировал левое колено в конце первого тайма матча отбора на чемпионат мира против Уругвая, который селесао проиграли со счетом 0:2.

На 44-й минуте встречи, которая состоялась на Эстадио Сентенарио в Монтевидео, Неймар споткнулся и упал. Его сразу же окружили игроки обеих команд, а на поле появились медики.

31-летнего футболиста вынесли с поля на носилках, а вместо него на замену вышел Ришарлисон.

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Стадион Неймар покидал на костылях. Бразильский врач Родриго Ласмар сказал журналистам, что пока что рано говорить о серьезности травмы футболиста.

— Мы провели все обследования и завтра их повторим. Эти 24 часа являются ключевыми для того, чтобы увидеть, как его колено отреагирует, насколько оно будет отечным и что покажут снимки, — сказал Ласмар.

По информации СМИ, повреждение игрока может быть серьезным, а сам он рискует пропустить полгода из-за травмы.

Уругвай вел в счете 1:0, когда Неймар получил травму. Поражение от уругвайцев прервало рекордную 37-матчевую победную серию Бразилии в матчах отбора на Мундиаль.

До этого поражения у селесао было 28 побед и девять ничьих в отборочных матчах, что является лучшей в истории беспроигрышной серией в Южной Америке.

Неймар сейчас является игроком саудовского клуба Аль-Хиляль, к которому присоединился в летнее трансферное окно. С новым клубом он заключил двухлетний контракт.

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Источник: AP News
Сборная Бразилии, Сборная Уругвая, Неймар, Футбол
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