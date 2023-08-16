Будет зарабатывать в шесть раз больше, чем в ПСЖ: Неймар перебрался в саудовский клуб

Форвард сборной Бразилии Неймар перешел из французского Пари Сен-Жермена в аравийский клуб Аль-Хиляль.

Об этом сообщил клуб из Саудовской Аравии на своей странице в социальной сети Twitter.

31-летний футболист заключил с Аль-Хилялем двухлетнее соглашение. По информации Sky Sports News, ПСЖ получит за переход звезды бразильского футбола около €90 млн.

Издание пишет, что в новом клубе Неймар будет получать €164,2 млн в год, что в шесть раз больше его зарплаты в ПСЖ.

За трансфер Неймара из каталонской Барселоны в 2017 году парижский клуб заплатил рекордные на то время €220 млн. Он забил 118 голов в 173 матчах за ПСЖ и пять раз завоевывал с клубом титул чемпионов французской Лиги 1.

— Неизбежно трудно прощаться с легендой клуба, которой навсегда останется Неймар. Я никогда не забуду день, когда он прибыл в ПСЖ, а также то, что он принес нашему клубу и нашему проекту за последние шесть лет, — сказал президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи в заявлении клуба.

Аль-Хиляль также пытался подписать экс-партнеров бразильца по команде — форварда сборной Франции Килиана Мбаппе и аргентинца Лионеля Месси, но последний в конце концов отдал предпочтение американскому Интер Майами.

В профессиональной саудовской футбольной лиге также выступают Криштиану Роналду, Карим Бензема, Джордан Хендерсон, Н’Голо Канте, Садио Мане и Рияд Марез.

Источник : Sky Sports

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