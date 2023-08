Будет зарабатывать в шесть раз больше, чем в ПСЖ: Неймар перебрался в саудовский клуб

Форвард сборной Бразилии Неймар перешел из французского Пари Сен-Жермена в аравийский клуб Аль-Хиляль.

Об этом сообщил клуб из Саудовской Аравии на своей странице в социальной сети Twitter.

31-летний футболист заключил с Аль-Хилялем двухлетнее соглашение. По информации Sky Sports News, ПСЖ получит за переход звезды бразильского футбола около €90 млн.

Издание пишет, что в новом клубе Неймар будет получать €164,2 млн в год, что в шесть раз больше его зарплаты в ПСЖ.

“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI ”@neymarjr #AlHilal

