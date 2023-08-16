Будет зарабатывать в шесть раз больше, чем в ПСЖ: Неймар перебрался в саудовский клуб
Форвард сборной Бразилии Неймар перешел из французского Пари Сен-Жермена в аравийский клуб Аль-Хиляль.
Об этом сообщил клуб из Саудовской Аравии на своей странице в социальной сети Twitter.
31-летний футболист заключил с Аль-Хилялем двухлетнее соглашение. По информации Sky Sports News, ПСЖ получит за переход звезды бразильского футбола около €90 млн.
Издание пишет, что в новом клубе Неймар будет получать €164,2 млн в год, что в шесть раз больше его зарплаты в ПСЖ.
“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI ”@neymarjr #AlHilal
pic.twitter.com/q7VUhf0FnQ
— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 15, 2023
За трансфер Неймара из каталонской Барселоны в 2017 году парижский клуб заплатил рекордные на то время €220 млн. Он забил 118 голов в 173 матчах за ПСЖ и пять раз завоевывал с клубом титул чемпионов французской Лиги 1.
— Неизбежно трудно прощаться с легендой клуба, которой навсегда останется Неймар. Я никогда не забуду день, когда он прибыл в ПСЖ, а также то, что он принес нашему клубу и нашему проекту за последние шесть лет, — сказал президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи в заявлении клуба.
Аль-Хиляль также пытался подписать экс-партнеров бразильца по команде — форварда сборной Франции Килиана Мбаппе и аргентинца Лионеля Месси, но последний в конце концов отдал предпочтение американскому Интер Майами.
В профессиональной саудовской футбольной лиге также выступают Криштиану Роналду, Карим Бензема, Джордан Хендерсон, Н’Голо Канте, Садио Мане и Рияд Марез.
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