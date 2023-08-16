Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины
Срочно
Ракетный удар по Львову: разрушены квартиры, повреждены машины, есть попадание в садик
В двух селах Львовской области из-за попадания ракет повреждены 19 домов, количество пострадавших возросло
Срочно
В Луцке от попадания российских ракет погибли три человека, есть раненые
Как начисляются отпускные 2023 и по какой формуле: объясняет бухгалтер
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Будет зарабатывать в шесть раз больше, чем в ПСЖ: Неймар перебрался в саудовский клуб

Неймар
Фото: Getty Images

Форвард сборной Бразилии Неймар перешел из французского Пари Сен-Жермена в аравийский клуб Аль-Хиляль.

Об этом сообщил клуб из Саудовской Аравии на своей странице в социальной сети Twitter.

31-летний футболист заключил с Аль-Хилялем двухлетнее соглашение. По информации Sky Sports News, ПСЖ получит за переход звезды бразильского футбола около €90 млн.

Издание пишет, что в новом клубе Неймар будет получать €164,2 млн в год, что в шесть раз больше его зарплаты в ПСЖ.

За трансфер Неймара из каталонской Барселоны в 2017 году парижский клуб заплатил рекордные на то время €220 млн. Он забил 118 голов в 173 матчах за ПСЖ и пять раз завоевывал с клубом титул чемпионов французской Лиги 1.

— Неизбежно трудно прощаться с легендой клуба, которой навсегда останется Неймар. Я никогда не забуду день, когда он прибыл в ПСЖ, а также то, что он принес нашему клубу и нашему проекту за последние шесть лет, — сказал президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи в заявлении клуба.

Аль-Хиляль также пытался подписать экс-партнеров бразильца по команде — форварда сборной Франции Килиана Мбаппе и аргентинца Лионеля Месси, но последний в конце концов отдал предпочтение американскому Интер Майами.

В профессиональной саудовской футбольной лиге также выступают Криштиану Роналду, Карим Бензема, Джордан Хендерсон, Н’Голо Канте, Садио Мане и Рияд Марез.

Читайте также
В ряды Шахтера во второй раз вернулся Чигринский
Дмитро Чигринський

Источник: Sky Sports
Неймар, ПСЖ, Саудівська Аравія, Трансфер, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Игры
Видео
Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих

В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.

Олег Корниенко
Учебный год 2023/2024: в каком состоянии находятся школы и как будут учиться дети
Будет зарабатывать в шесть раз больше, чем в ПСЖ: Неймар перебрался в саудовский клуб
Возвращение из-за границы: реально ли заинтересовать украинцев ехать на родину
українці в Кракові
Российские атаки на энергетическую инфраструктуру: выдержит ли Украина еще одну зиму
Будет зарабатывать в шесть раз больше, чем в ПСЖ: Неймар перебрался в саудовский клуб
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (15.08.2023)
Будет зарабатывать в шесть раз больше, чем в ПСЖ: Неймар перебрался в саудовский клуб
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь