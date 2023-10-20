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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Чемпиона мира по футболу поймали на допинге и отстранили на 2 года — он выступал в УПЛ

Папу Гомес
Фото: Getty Images

Чемпион мира в составе сборной Аргентины и игрок итальянской Монцы Алехандро Гомес (Папу Гомес) дисквалифицирован на два года. Об этом сообщает издание Relevo.

35-летний футболист сдал положительный тест на допинг за несколько дней до старта Мундиаля в Катаре в ноябре 2022 года, когда еще защищал цвета испанской Севильи.

Футболист утверждал, что за несколько дней до допинг-контроля он долго не мог заснуть и выпил сироп одного из своих детей, не проконсультировавшись с клубным врачом.

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Несмотря на проваленный допинг-тест он сыграл на ЧМ-2022. Гомес понимал, что его ждет дисквалификация, поэтому Севилья в летнее трансферное окно достигла соглашения о расторжении контракта с футболистом. О предстоящем отстранении были проинформированы другие клубы, но ему удалось подписать контракт с Монцой.

Папу Гомес еще может подать апелляцию на это решение и таким образом попытаться сократить срок дисквалификации.

В Украине Папу Гомес известен тем, что защищал цвета харьковского Металлиста в сезоне-2013/2014. За клуб он провел 24 матча, в которых отметился четырьмя голами и шестью ассистами. На Мундиале в Катаре он сыграл два матча — финал ЧМ-2022 он провел на скамейке запасных.

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Источник: Relevo

Допинг, Сборная Аргентины, Футбол
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