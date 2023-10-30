Эй, жадина! Усик записал дерзкое видеообращение к Фьюри насчет даты боя

Обладатель чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик записал видеообращение к чемпиону WBC Тайсону Фьюри, в котором заявил о готовности выйти на ринг 23 декабря.

Короткое видео украинский боксер опубликовал в сторис на своей странице в Instagram.

Видеокадры с Усиком были записаны в тренажерном зале. На них он коротко показал игру мышцами и обратился на английском к своему будущему оппоненту.

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— Эй, жадина. Мой друг, Тайсон Фьюри. Я готов на 23 декабря. А ты готов? — сказал Усик в обращении.

Oleksandr Usyk with another message to Tyson Fury today “Hey greedy. My friend Tyson Fury, I’m ready 23 December you. Are you ready?” (Usykaa IG) pic.twitter.com/AyAotuosD2 — NoSmokeBoxing (@NoSmokeBoxing) October 30, 2023

В конце сентября команды Усика и Фьюри договорились о проведении боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Предварительно, бой запланирован на 23 декабря, но это лишь потенциальная дата. Официальную еще не объявляли.

Если бой Усик — Фьюри состоится, то впервые с 1999 года будет определен абсолютный чемпион в супертяжелом весе.

Скриншот: Instagram/Александр Усик, iFL TV

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