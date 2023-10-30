Эй, жадина! Усик записал дерзкое видеообращение к Фьюри насчет даты боя
Обладатель чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик записал видеообращение к чемпиону WBC Тайсону Фьюри, в котором заявил о готовности выйти на ринг 23 декабря.
Короткое видео украинский боксер опубликовал в сторис на своей странице в Instagram.
Видеокадры с Усиком были записаны в тренажерном зале. На них он коротко показал игру мышцами и обратился на английском к своему будущему оппоненту.
— Эй, жадина. Мой друг, Тайсон Фьюри. Я готов на 23 декабря. А ты готов? — сказал Усик в обращении.
Oleksandr Usyk with another message to Tyson Fury today “Hey greedy. My friend Tyson Fury, I’m ready 23 December you. Are you ready?”
(Usykaa IG) pic.twitter.com/AyAotuosD2
— NoSmokeBoxing (@NoSmokeBoxing) October 30, 2023
В конце сентября команды Усика и Фьюри договорились о проведении боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Предварительно, бой запланирован на 23 декабря, но это лишь потенциальная дата. Официальную еще не объявляли.
Если бой Усик — Фьюри состоится, то впервые с 1999 года будет определен абсолютный чемпион в супертяжелом весе.
Скриншот: Instagram/Александр Усик, iFL TV
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