Эй, жадина! Усик записал дерзкое видеообращение к Фьюри насчет даты боя

Обладатель чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик записал видеообращение к чемпиону WBC Тайсону Фьюри, в котором заявил о готовности выйти на ринг 23 декабря.

Короткое видео украинский боксер опубликовал в сторис на своей странице в Instagram.

Видеокадры с Усиком были записаны в тренажерном зале. На них он коротко показал игру мышцами и обратился на английском к своему будущему оппоненту.

Oleksandr Usyk with another message to Tyson Fury today “Hey greedy. My friend Tyson Fury, I’m ready 23 December you. Are you ready?”

(Usykaa IG) pic.twitter.com/AyAotuosD2

— NoSmokeBoxing (@NoSmokeBoxing) October 30, 2023