Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Донецк был бы нашим: известный доброволец об обороне ДАП и уставших от войны
ВСУ сбили два военных самолета РФ А-50 и Ил-22 над Азовским морем: что известно
Ударил, чтобы не плакала: на Киевщине отца подозревают в убийстве двухмесячной дочери
Буданов назвал количество исправных самолетов А-50, оставшихся у России
Подрыв гранаты на сессии сельсовета на Закарпатье: увеличилось количество погибших
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Ласковая украинизация: Шахтер показал навыки украинского языка у бразильцев

Невертон, гравець Шахтаря
Фото: ФК Шахтер

Донецкий Шахтер в социальных сетях поделился отрывком видео, на котором бразильские легионеры команды Эгиналду и Невертон говорят несколько слов на украинском языке.

Сейчас горняки находятся на тренировочном сборе в Турции, где начали подготовку ко второй части футбольного сезона и, в частности, матча плей-офф Лиги Европы против французского Марселя.

Бразильцы Эгиналду и Невертон присоединились к клубу летом 2023 года. На видео футболисты продемонстрировали свои навыки знания украинского языка.

Сейчас смотрят

— Хорошо, очень хорошо, — сказали бразильские игроки на камеру.

Стоит отметить произношение украинских слов в исполнении легионеров. Похоже, они понимают их значение.

В комментариях к видео в Instagram пользователи отметили:

  • Ласковая украинизация работает на все 100;
  • Красавцы. Вы нас все больше радуете и радуете, наши легионеры. Молодцы! Продолжайте в том же духе! Спасибо, что стараетесь выучить наш язык. Большое вам спасибо!
  • Бразильцы скорее выучат украинский, чем те, которые говорят, “какая разница”.

В текущем сезоне Невертон принял участие в 15 матчах за горняков, отметившись одной голевой передачей. На счету Эгиналду девять поединков и один гол.

15 февраля Шахтер проведет первый матч раунда 1/16 финала Лиги Европы сезона-2023/24. Горняки сыграют против представителя французской Лиги 1 Марселя. Ответный матч запланирован на 22 февраля.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!
Читайте также
Реал разгромил Барселону и стал обладателем Суперкубка Испании
Реал Мадрид

Українська мова, Футбол, Шахтар
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Капитан Тоттенхэма обошел Роналду в голосовании за лучшего футболиста Азии
Сон Хин Мін
Шевченко назвал главную задачу на посту президента УАФ
Андрій Шевченко
Рома уволила Жозе Моуринью с должности главного тренера
Жозе Моурінью
Напомнил об израильских заложниках: в Турции арестовали футболиста за празднование гола
Сагів Єхезкель
Сборная Украины проведет спарринг с Японией в рамках подготовки к Олимпиаде
Збірна України U-21

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь