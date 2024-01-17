Ласковая украинизация: Шахтер показал навыки украинского языка у бразильцев

Донецкий Шахтер в социальных сетях поделился отрывком видео, на котором бразильские легионеры команды Эгиналду и Невертон говорят несколько слов на украинском языке.

Сейчас горняки находятся на тренировочном сборе в Турции, где начали подготовку ко второй части футбольного сезона и, в частности, матча плей-офф Лиги Европы против французского Марселя.

Бразильцы Эгиналду и Невертон присоединились к клубу летом 2023 года. На видео футболисты продемонстрировали свои навыки знания украинского языка.

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— Хорошо, очень хорошо, — сказали бразильские игроки на камеру.

Стоит отметить произношение украинских слов в исполнении легионеров. Похоже, они понимают их значение.

«Дуже добре!» Егіналду та Невертон опановують українську мову #Shakhtar pic.twitter.com/vY4sQEnxvm — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 16, 2024

В комментариях к видео в Instagram пользователи отметили:

Ласковая украинизация работает на все 100;

Красавцы. Вы нас все больше радуете и радуете, наши легионеры. Молодцы! Продолжайте в том же духе! Спасибо, что стараетесь выучить наш язык. Большое вам спасибо!

Бразильцы скорее выучат украинский, чем те, которые говорят, “какая разница”.

В текущем сезоне Невертон принял участие в 15 матчах за горняков, отметившись одной голевой передачей. На счету Эгиналду девять поединков и один гол.

15 февраля Шахтер проведет первый матч раунда 1/16 финала Лиги Европы сезона-2023/24. Горняки сыграют против представителя французской Лиги 1 Марселя. Ответный матч запланирован на 22 февраля.

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